Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

С пециалният пратеник на президента Доналд Тръмп за Близкия изток заяви, че войната в Газа ще приключи "по един или друг начин" до края на годината, въпреки че Израел засилва офанзивата си.

(Във видеото: Израелци излязоха на национален протест с искане за край на войната в Газа и освобождаване на заложниците)

"Смятаме, че ще разрешим този конфликт по един или друг начин, със сигурност преди края на тази година", каза Стив Уиткоф в интервю за Fox News във вторник.

Почти 700 дни изминаха, откакто Израел започна офанзивата си в Газа. По данни на здравните власти в анклава, които са широко приети за достоверни и подкрепени от ООН, досега са загинали над 60 000 палестинци. Настъплението последва атаките на ""Хамас"" на 7 октомври, при които бяха убити около 1 200 души в Израел и отвлечени приблизително 250 заложници.

Уиткоф заяви, че "Хамас" носи 100 процента отговорност" за блокирането на мирното споразумение.

The Gaza war will finish by the year’s end, US President Donald Trump’s envoy for the Middle East has said.https://t.co/smAq2RbN3L — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 27, 2025

"На масата имаше сделка през последните шест-седем седмици, която щеше да доведе до освобождаването на 10 от заложниците, от общо около 20, за които смятаме, че са живи. Именно "Хамас" протакаше този процес и именно "Хамас" сега казва, че приема сделката. И мисля, че до голяма степен променят позицията си, защото израелците оказват много сериозен натиск върху тях", обясни той.

Преди повече от седмица "Хамас" прие предложение на катарски и египетски посредници, предвиждащо размяна на израелски заложници срещу палестински затворници. Израел обеща да разгледа условията на сделката, но засега не я е одобрил, като вместо това продължава новата си офанзива в Газа въпреки нарастващия международен натиск.

Междувременно миналата седмица в Газа бе обявен пълен глад, като подкрепен от ООН орган за продоволствена сигурност предупреди, че милиони палестинци са изправени пред риск от масов глад.

В понеделник най-малко 20 души загинаха при израелски ракетен удар срещу болница, сред тях петима журналисти. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху определи случилото се като "трагичен инцидент".

"Това е трагедия, но това е война. А част от това, което се опитваме да направим, е да сложим край на тази война", коментира Уиткоф.

Израел съобщи кога стартират преговорите за втория етап от примирието в Газа

Той добави, че в сряда Тръмп ще свика "голяма среща" в Белия дом, за да бъдат обсъдени подробностите около "цялостен план" за възстановяването на Газа, която израелската офанзива е превърнала в "зона на разрушения".

Администрацията на Тръмп се стреми до края на 2025 г. да приключи и войната в Украйна, пише Politico .

След интензивни срещи на високо равнище в Аляска и Вашингтон с руското и украинското ръководство, Уиткоф заяви, че "краят е близо" и че САЩ се надяват "до края на тази година, а може би и доста по-рано, да намерим необходимите условия за мирно споразумение".

По думите му Русия е предложила мирен план, който "включва Донецк", източния регион на Украйна, частично окупиран от руските войски. Уиткоф определи това като съществен "напредък".

Украйна и съюзниците ѝ обаче нееднократно са заявявали, че войната може да приключи веднага щом Москва прекрати пълномащабната си инвазия, започнала през зимата на 2022 г. Кремъл отказва да направи това, освен ако Киев не приеме условията му, включително отказ от големи, силно укрепени територии в източната част на страната.