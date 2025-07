Екзекуция в Киев: Служител на СБУ е застрелян посред бял ден

С лужител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е бил убит на 10 юли в района на Холосиевски в Киев, съобщи пресслужбата на СБУ пред „Киев Индипендънт“ (Kyiv Independent) след съобщение за стрелба в района.

Полицията съобщи за стрелба в района по-рано през деня, като заяви, че

служители на реда са открили тялото на човек със смъртоносна огнестрелна рана.

„СБУ и Националната полиция предприемат мерки за установяване на обстоятелствата около престъплението и подвеждане на извършителите под отговорност“, съобщи пресслужбата на СБУ.

⚡️ SBU officer shot dead in Kyiv.



A Security Service of Ukraine (SBU) officer was murdered on July 10 in the Holosiivskyi district of Kyiv, the SBU's press service told the Kyiv Independent after a reported shooting in the district.https://t.co/dlX00xVdN4