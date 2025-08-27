Свят

Доклад: Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници

Чуждестранни компании са внесли в бюджета на Русия най-малко 20 милиарда долара данъци през 2024 г.

27 август 2025, 11:46
М еждународни компании на практика може да финансират заплатите на един милион руски войници чрез данъците, които плащат в страната, сочи нов доклад.

Според данни на кампанията B4Ukraine и Института към Киевското училище по икономика (KSE), предоставени ексклузивно на Newsweek, чуждестранни компании са внесли в бюджета на Русия най-малко 20 милиарда долара данъци през 2024 г. По изчисленията това е сума, достатъчна да покрие възнагражденията на един милион руски военнослужещи.

Русия конфискува 50 млрд. долара активи за три години

  1. Защо е важно

От началото на пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. международната общност оказва натиск върху компаниите по света да прекратят дейността си в Русия - като морален знак срещу войната и като средство за оказване на икономически натиск върху режима на Владимир Путин.

Въпреки това много фирми останаха, а тези, които продължават да работят в страната, допринасят към руската икономика чрез данъците върху печалбите си.

  1. Какво показват данните

Цифрата за 1 милион войници е изчислена въз основа на медийна публикация, според която един руски войник в Кемеровска област получава 18 400 долара по договор.

Докладът на B4Ukraine и KSE Institute показва още, че от началото на войната чуждестранни компании са внесли над 60 милиарда долара данъци в руската хазна. Това е сума, равняваща се на половината от военния бюджет на страната само за 2025 г.

През 2024 г. петте компании, платили най-голям данък върху печалбата в Русия, са:

  • Австрийска банка– 402 млн. долара,
  • Китайски автомобилен производител – 222 млн. долара,
  • Тютюнев гигант – 220 млн. долара,
  • Японска табако корпорация – 182 млн. долара,
  • Френска верига за строителство и градинарство – 128 млн. долара.

 9500 свързани с Русия фирми оперират от България

  1. Какво казват компаниите

От френска верига за строителство и градинарство заявиха:

"Ние оперираме глобално и продължава производствената и търговската си дейност в Русия в пълно съответствие с всички приложими регулации, включително икономически санкции, експортен контрол и данъчни изисквания. Внимателно следим законодателните промени, както и ситуацията на място, и преразглеждаме опциите си.

Важно е да се подчертае, че акцизните данъци върху тютюневите изделия в Русия в крайна сметка се плащат от потребителите, независимо кой е собственик на компанията.“

От екипа на тютюневия гигант заявиха, че са спрели планираните инвестиции и са свили производството си в Русия след началото на войната. Но през февруари 2023 г. главният изпълнителен директор на компанията каза пред Financial Times, че не е готов да продаде бизнеса си на условия, наложени от Кремъл, заради огромните финансови загуби, които това би донесло.

Източник: ЕПА/БГНЕС
  1. Какво казват експертите

В доклада на B4Ukraine и KSE Institute се посочва:

"Присъствието на подобни компании на руския пазар не е просто търговски въпрос за Г-7 и съюзниците; то представлява нарастваща заплаха за икономическата сигурност с последици далеч отвъд бойното поле. Чрез значителните си данъчни вноски в руската военна хазна чуждестранните фирми на практика субсидират закупуването на оръжие и изплащането на военни заплати. Тяхното финансово участие директно подкопава отбранителния капацитет на Украйна и създава допълнителна регионална нестабилност."

Марко Темницки, външен сътрудник на Евразийския център към Атлантическия съвет, коментира пред Newsweek:

"Западните компании трябва да продължат да се изтеглят от Русия. Продажбите, които осъществяват там, укрепват руската икономика и подкрепят войната на Путин, тъй като средствата от тези транзакции се използват за финансиране на инвазията в Украйна."

Украйна прие бюджет с огромни военни разходи

  1. Какво следва

Остава неясно дали тези компании ще продължат да оперират в Русия или ще се поддадат на международния натиск.

Междувременно чужди държави също индиректно подпомагат руската агресия - чрез стимулиране на руската икономика с внос на петрол през трети страни или чрез доставяне на електронни компоненти за руско оръжие по междинни търговски маршрути.

Източник: newsweek    
Международни компании Русия Украйна Данъци Военен бюджет Финансиране на войната Икономически натиск Чуждестранни фирми KSE Institute Санкции
