Лейбъристите влизат в сблъсък с Найджъл Фараж заради Брекзит

Британските компании, които търгуват с Европа, ще бъдат изправени пред "повече бюрокрация, планини от документи и тежест от административни изисквания", ако опозиционните партии във Великобритания отменят новата сделка за "рестарт" на Брекзит на премиера Киър Стармър, ще предупреди министър от правителството в сряда.

В реч в Уестминстър Ник Томас-Саймъндс, който ръководи преговорите с Брюксел за подобряване на търговските условия, ще обвини партията на Найджъл Фараж Reform UK, че иска "да върне Великобритания назад", като разруши договореностите.

ЕС и Великобритания не се договориха за Brexit

Фараж и лидерът на Консервативната опозиция Кеми Баденок вече обещаха да отменят промените на Стармър по споразумението за Брекзит, договорено от Борис Джонсън, ако спечелят властта на следващите избори. В момента Reform UK води пред лейбъристите в анкетите и е на път да получи мнозинство в Камарата на общините.

В предварително разпространени откъси от речта си министърът от кабинета Томас-Саймъндс заявява, че обещанието на Reform UK ще означава "съкращаване на поне 9 милиарда паунда от икономиката, което носи риск за работните места и опасност от покачване на цените на храните". От своя страна партията на Фараж обвини Лейбъристите, че "се подмазват" на ЕС.

Според Томас-Саймъндс отмяната на новата сделка ще застраши инвестициите в хранително-вкусовата промишленост, ще затрудни износа за фермерите, рибарите и малките предприятия и ще доведе до повторение на хаоса с хранителни продукти, загниващи в камиони, блокирани по 16 часа на границата.

Високопоставени представители на лейбъристкото правителство разглеждат бързия напредък в търговията с ЕС като ключов аргумент за следващите парламентарни избори. Те искат британските потребители да усетят ползите от новите договорености чрез по-ниски цени в супермаркетите още преди началото на кампанията.

Особено значение има споразумението за санитарни и фитосанитарни стандарти (SPS), чиито преговори трябва да започнат тази есен. То е широко приветствано в секторите на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, но предизвиква недоволство сред евроскептиците, според които ще обвърже Великобритания с правилата на Брюксел.

Очаква се Томас-Саймъндс да обяви, че иска SPS споразумението да влезе в сила до 2027 г. и да потвърди "червените линии" на лейбъристите: без връщане към митническия съюз и единния пазар на ЕС.

Новата партия на Фараж или посмъртно за партията на Камерън

Във вторник британското правителство публикува нови данни, за да покаже мащаба на бюрократичната тежест и потенциалните ползи от споразумението. Агенцията по здравеопазване на животните и растенията е издала 328 727 здравни сертификата за износ през 2024 г., като цената на всеки е достигала до 200 паунда.

В отговор говорител на Reform UK заяви пред Politico :

"Подмазването на ЕС и оставането в капана на безбройните закони на ЕС, които Кеми Баденок не успя да отмени, няма да съживи затруднената британска икономика."