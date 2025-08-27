Свят

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

„Отворено общество“: Обвиненията на Тръмп са „скандални и неверни“,

27 август 2025, 19:22
Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова за повдигане на наказателни обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и неговия син, тъй като според държавния глава семейството е финансирало насилствени протести в страната.

Окрилен от Тръмп - Орбан готви голяма "чистка" в Унгария

Изказването на Тръмп идва в момент, в който администрацията му води множество наказателни разследвания срещу своите предполагаеми врагове.

„Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и много други неща“, написа Тръмп в Трут сошъл, позовавайки се на закон срещу участието в престъпни организации.

Обвиненията на американския президент срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са „скандални и неверни“, обяви в отговор фондацията „Отворено общество“.

„Отворено общество“ не подкрепя и не финансира насилствени протести“, заяви говорител на фондацията, създадена от Сорос.

Джордж Сорос предава империята си на своя син Александър

Предходният президент на САЩ Джо Байдън награди по-възрастния Сорос с президентския Медал на свободата през януари, малко преди Тръмп да встъпи в длъжност, като посочи подкрепата на милиардера за „организации и проекти по целия свят, които укрепват демокрацията, правата на човека, образованието и социалната справедливост“.

Източник: БГНЕС    
Джордж Сорос Тръмп САЩ
Последвайте ни
Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Как еврото ще промени пенсиите ви

Как еврото ще промени пенсиите ви

pariteni.bg
Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

България Преди 1 час

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Свят Преди 1 час

Русия третира военнопленници като престъпници

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Свят Преди 3 часа

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

България Преди 4 часа

Инцидентът завърши с намеса на полицията

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Свят Преди 4 часа

Русия и Китай укрепват военното си сътрудничество в рамките на своеобразен съюз, насочен срещу общия им съперник - САЩ

<p>Дания привика американски дипломат заради тайни операции в Гренландия</p>

Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия

Свят Преди 4 часа

Датският външен министър привика висш американски дипломат в Копенхаген, за да даде обяснения

А

Румънските бази: Важен център на НАТО в подкрепа на Украйна

Свят Преди 4 часа

Румъния се позиционира ясно срещу руската агресия и предлага на НАТО военните си бази в подкрепа на Украйна

Променят матурите по математика от тази учебна година

Променят матурите по математика от тази учебна година

България Преди 4 часа

МОН публикува заповеди за националното външно оценяване – тестовете ще съчетават математика с природни науки и география

Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

България Преди 4 часа

На това място по-рано беше открита и красивата червена гема с изображение на Дионис

17-годишен е задържан за изнасилване на жена край Айфеловата кула

17-годишен е задържан за изнасилване на жена край Айфеловата кула

Свят Преди 4 часа

Инцидентът е станал около 2:40 ч. сутринта край парка "Шан дьо Марс"

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">Синът на Майкъл Джексън се сгоди</span></p>

Синът на Майкъл Джексън се сгоди, почете баща си с емблематична песен

Любопитно Преди 4 часа

28-годишният Принс отбеляза щастливия момент и с мил жест към покойния си баща

,

Масови съкращения: Германската автоиндустрия е в тежка криза

Свят Преди 4 часа

Германската автомобилна индустрия масово съкращава работници и служители заради кризата в бранша

Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма

Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма

Свят Преди 5 часа

Отношенията между двамата лидери традиционно са напрегнати

Китай реагира на призива на Тръмп за ядрено разоръжаване

Китай реагира на призива на Тръмп за ядрено разоръжаване

Свят Преди 5 часа

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), почти всички ядрени държави модернизират или разширяват своите арсенали

Влак излезе от релсите в София и блокира улица

Влак излезе от релсите в София и блокира улица

България Преди 5 часа

Трафикът преминава през обходни маршрути

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

България Преди 5 часа

Учениците ще имат есенна, коледна, междусрочна и пролетна ваканция

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Тази задача по математика ще затрудни и най-добрите

Edna.bg

Теди Кацарова празнува любовта и рождения си ден със секси блясък (СНИМКИ)

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (27.08.2025)

Gong.bg

Историята на сблъсъците между Левски и АЗ Алкмаар и една "Златна обувка"

Gong.bg

Пожар наложи евакуацията на блок в столичния квартал „Стрелбище“

Nova.bg

Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София (ВИДЕО)

Nova.bg