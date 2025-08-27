Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова за повдигане на наказателни обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и неговия син, тъй като според държавния глава семейството е финансирало насилствени протести в страната.

Изказването на Тръмп идва в момент, в който администрацията му води множество наказателни разследвания срещу своите предполагаеми врагове.

„Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и много други неща“, написа Тръмп в Трут сошъл, позовавайки се на закон срещу участието в престъпни организации.

Обвиненията на американския президент срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са „скандални и неверни“, обяви в отговор фондацията „Отворено общество“.

„Отворено общество“ не подкрепя и не финансира насилствени протести“, заяви говорител на фондацията, създадена от Сорос.

Предходният президент на САЩ Джо Байдън награди по-възрастния Сорос с президентския Медал на свободата през януари, малко преди Тръмп да встъпи в длъжност, като посочи подкрепата на милиардера за „организации и проекти по целия свят, които укрепват демокрацията, правата на човека, образованието и социалната справедливост“.