Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма

Отношенията между двамата лидери традиционно са напрегнати

27 август 2025, 15:15
Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела

Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела
Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината
Лейбъристите влизат в сблъсък с Найджъл Фараж заради Брекзит

Лейбъристите влизат в сблъсък с Найджъл Фараж заради Брекзит
Доклад: Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници

Доклад: Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници
Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин
Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт
Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман
Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Ф ренският президент Еманюел Макрон категорично отхвърли обвиненията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Франция не прави достатъчно за борбата с антисемитизма. Това стана ясно от писмо, изпратено до Нетаняху и огласено публично във вторник.

(Във видеото: Заради антисемитизъм: Арести и първи експулсирани от Франция)

"Защитата на еврейските граждани на Франция от нарастващия антисемитизъм е мой абсолютен приоритет от първия ден", пише Макрон. Той подчертава, че борбата срещу омразата "не трябва да бъде предмет на манипулации", особено на фона на конфликта в Близкия изток, който засяга "националното единство и сигурността на френските граждани".

По-рано този месец Нетаняху също направи писмото си до Макрон публично. В него той твърди, че антисемитизмът във Франция е "рязко нараснал" и обвини френския президент, че подклажда омразата с кампанията си за международно признаване на палестинска държава на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН, предава Politico.

"Вашият призив за палестинска държава налива масло в този антисемитски огън", написа израелският премиер. "Това не е дипломация, това е умиротворяване. То възнаграждава терора на "Хамас", затвърждава отказа на "Хамас" да освободи заложниците и насърчава онези, които заплашват евреите във Франция."

Макрон отхвърли твърденията, че признаването на палестинска държава ще подкопае сигурността на Израел. "Нашата решимост да осигурим на палестинския народ държава произтича от убеждението ни, че траен мир е от съществено значение за сигурността на държавата Израел", подчерта той.

Нетаняху призна геноцида над арменците в Османската империя

Отношенията между двамата лидери традиционно са напрегнати, а решението на Макрон да подкрепи признаването на палестинска държава ги обтегна допълнително, особено след ръста на антисемитските прояви във Франция след атаката на "Хамас" от 7 октомври.

Дипломатическо напрежение възникна и между Франция и Съединените щати, след като американският посланик в Париж Чарлз Къшнър, баща на съпруга на Иванка Тръмп Джаред Къшнър, също обвини Макрон, че не прави достатъчно срещу антисемитизма. Париж определи тези твърдения като "неприемливи".

Източник: politico    
Еманюел Макрон Бенямин Нетаняху Антисемитизъм Палестинска държава Френско-израелски отношения Дипломатически спор Близкоизточен конфликт Обвинения Франция Израел
