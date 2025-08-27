Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма

Ф ренският президент Еманюел Макрон категорично отхвърли обвиненията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Франция не прави достатъчно за борбата с антисемитизма. Това стана ясно от писмо, изпратено до Нетаняху и огласено публично във вторник.

"Защитата на еврейските граждани на Франция от нарастващия антисемитизъм е мой абсолютен приоритет от първия ден", пише Макрон. Той подчертава, че борбата срещу омразата "не трябва да бъде предмет на манипулации", особено на фона на конфликта в Близкия изток, който засяга "националното единство и сигурността на френските граждани".

Macron to Netanyahu:



“You are risking further isolation and an increase in antisemitism” pic.twitter.com/b0Yp5wctwb — Open Source Intel (@Osint613) August 26, 2025

По-рано този месец Нетаняху също направи писмото си до Макрон публично. В него той твърди, че антисемитизмът във Франция е "рязко нараснал" и обвини френския президент, че подклажда омразата с кампанията си за международно признаване на палестинска държава на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН, предава Politico .

"Вашият призив за палестинска държава налива масло в този антисемитски огън", написа израелският премиер. "Това не е дипломация, това е умиротворяване. То възнаграждава терора на "Хамас", затвърждава отказа на "Хамас" да освободи заложниците и насърчава онези, които заплашват евреите във Франция."

Макрон отхвърли твърденията, че признаването на палестинска държава ще подкопае сигурността на Израел. "Нашата решимост да осигурим на палестинския народ държава произтича от убеждението ни, че траен мир е от съществено значение за сигурността на държавата Израел", подчерта той.

Отношенията между двамата лидери традиционно са напрегнати, а решението на Макрон да подкрепи признаването на палестинска държава ги обтегна допълнително, особено след ръста на антисемитските прояви във Франция след атаката на "Хамас" от 7 октомври.

Дипломатическо напрежение възникна и между Франция и Съединените щати, след като американският посланик в Париж Чарлз Къшнър, баща на съпруга на Иванка Тръмп Джаред Къшнър, също обвини Макрон, че не прави достатъчно срещу антисемитизма. Париж определи тези твърдения като "неприемливи".