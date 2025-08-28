Любопитно

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 август 2025, 06:42
28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова
Цар Борис III   
Източник: Архив

На 28 август 1943 г., в разгара на Втората световна война, България губи своя монарх – цар Борис III. Неговата внезапна смърт на 49-годишна възраст предизвиква множество въпроси и остава обвита в мистерия и до днес.

Според официалната версия, представена от българското правителство, цар Борис III умира от сърдечен пристъп, настъпил след кратко боледуване. Смъртният акт е подписан от министър-председателя Богдан Филов и лекарите Стоян Киркович, Стефан Даскалов и Драгомир Александров. Тази версия обаче не успява да обясни напълно обстоятелствата около смъртта му.

Теории и хипотези

Съществуват различни теории относно причината за смъртта на Цар Борис III:

  • Отравяне: Според някои източници, монархът е отровен с бавнодействаща отрова. Твърди се, че сместа е поставена в кафето му след вечеря на 23 август 1943 г. в италианската легация. Тази версия е подкрепена от разследване на Държавна сигурност, ръководено лично от шефа на службата Павел Павлов .
  • Среща с Хитлер: На 21 срещу 22 август 1943 г. Цар Борис III се среща с Адолф Хитлер. Някои историци предполагат, че след тази среща монархът е бил отровен, което води до неговата смърт. Тази хипотеза се основава на документи и свидетелства от времето .
  • Германски интереси: Някои изследователи смятат, че германският режим е имал интерес от смъртта на Цар Борис III, особено след като България започва да търси излизане от войната. Твърди се, че германският посланик в Турция, Франц фон Папен, е потвърдил, че отровата е дошла от Турция.

Последните дни на царя

През последната седмица на август 1943 г., цар Борис III се намира в Рилския манастир, където се среща с италианския посланик в София, граф Манчини. След тази среща той се чувства зле и е откаран в София.

На 23 август 1943 г. царят получава болки в гърдите. При пристигането в София е прегледан от лекар, но продължава с работата си. Следобед получава нов пристъп и отново е прегледан от лекари. Той е приет в болница, но състоянието му се влошава. На 28 август, в 16:22 ч., цар Борис III умира.

Последствия за България

Смъртта на Цар Борис III оставя България без стабилен лидер в критичен момент. На трона се възкачва неговият малолетен син Симеон II, а страната навлиза в период на политическа нестабилност и социални промени.

  • Кралски развод

На този ден през 1996 г. официално се разтрогва брака между Чарлз, принц на Уелс, и Даяна, принцеса на Уелс, с издаването на финалния указ. Това слага край на 15-годишен брак, който през годините беше обект на вниманието на целия свят.

Бракът им започва през юли 1981 г. с грандиозна сватбена церемония, прослеедена от милиони по телевизията. Въпреки първоначалния блясък и обществената възхита, връзката постепенно се оказва белязана от напрежение, различия и публични скандали, включително разкрития за изневери и лични борби.

Разводът е кулминацията на дълъг процес на раздяла,

който започва няколко години по-рано, като принцесата и принцът се опитват да поддържат добри отношения заради децата си – принц Уилям и принц Хари. Разводът на Чарлз и Даяна е не само личен момент за тях двамата, но и историческо събитие, което оказва влияние върху кралската институция и начина, по който обществото гледа на монархията.

Финалният развод поставя началото на нов етап както за Даяна, така и за Чарлз, като двамата се опитват да продължат живота си отделно, докато поддържат ангажиментите си към децата и благотворителните инициативи, с които са известни.

Още събития на 28 август:

  • 1963 г. – Мартин Лутър Кинг произнася прочутата си реч Имам една мечта пред 250 000 участници в похода за граждански права на чернокожите до Мемориала на Ейбрахъм Линкълн, Вашингтон.
  • България – Ден на 13-те поименни безсмъртни българи

Родени:

  • 1592 г. – роден е английският държавник Джордж Вилиърз, херцог Бъкингам
  • 1749 г. – роден е немският писател Йохан Волфганг фон Гьоте („Фауст“)
  • 1888 г. – родена е българската поетеса Дора Габе („Обич“, „Зайче“, „Роси, роси...“)
  • 1965 г. – родена е канадската певица Шаная Туейн

По темата

Редактор: Надежда Неменски
28 август цар Борис III смърт теории развод принц Чарлз принцеса Даяна
Последвайте ни
Слънце и високи температури преди ново захлаждане

Слънце и високи температури преди ново захлаждане

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Как да различим истинското сирене от имитацията

Как да различим истинското сирене от имитацията

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Как еврото ще промени пенсиите ви

Как еврото ще промени пенсиите ви

pariteni.bg
Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземни?</p>

Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземен живот?

Любопитно Преди 15 минути

Изучаването на нашите собствени екстремни местообитания помага да разберем къде са истинските граници на живота

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Технологии Преди 1 час

Напоследък виртуалните AI приятелки са любима негова тема

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Свят Преди 9 часа

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

България Преди 9 часа

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Свят Преди 9 часа

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

България Преди 11 часа

На място са се отзовали четири автомобила на пожарната

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Свят Преди 11 часа

„Отворено общество“: Обвиненията на Тръмп са „скандални и неверни“,

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

България Преди 11 часа

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Свят Преди 12 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Свят Преди 12 часа

Русия третира военнопленници като престъпници

Германия с нов закон за военната служба

Германия с нов закон за военната служба

Свят Преди 13 часа

Текстът отваря вратата за повторно въвеждане на задължителна военна служба

Безредиците в Лозана, Швейцария

Безредици избухнаха в Лозана след смъртта на тийнейджър

Свят Преди 13 часа

Градските власти години наред защитават прогресивни политики, насърчавайки разнообразието и програми за настаняване на бежанци. Критиците обаче твърдят, че реалността на терен е много по-различна

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Свят Преди 14 часа

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

България Преди 14 часа

Инцидентът завърши с намеса на полицията

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Свят Преди 14 часа

Русия и Китай укрепват военното си сътрудничество в рамките на своеобразен съюз, насочен срещу общия им съперник - САЩ

<p>Дания привика американски дипломат заради тайни операции в Гренландия</p>

Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия

Свят Преди 14 часа

Датският външен министър привика висш американски дипломат в Копенхаген, за да даде обяснения

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Тази задача по математика ще затрудни и най-добрите

Edna.bg

Левски в търсене на чудо в Нидерландия

Gong.bg

Брайтън прегази Оксфорд за Карабао къп, дебютанти се разписаха за "чайките"

Gong.bg

Силен имунитет на прага на есента: Как да се предпазим от вируси и настинки

Nova.bg

Пожар в болницата в Хасково, евакуираха пациенти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg