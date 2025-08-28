28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

На 28 август 1943 г., в разгара на Втората световна война, България губи своя монарх – цар Борис III. Неговата внезапна смърт на 49-годишна възраст предизвиква множество въпроси и остава обвита в мистерия и до днес.

Според официалната версия, представена от българското правителство, цар Борис III умира от сърдечен пристъп, настъпил след кратко боледуване. Смъртният акт е подписан от министър-председателя Богдан Филов и лекарите Стоян Киркович, Стефан Даскалов и Драгомир Александров. Тази версия обаче не успява да обясни напълно обстоятелствата около смъртта му.

This day in 1943, Bulgarian Tsar Boris III died of apparent heart failure. A few weeks before, Hitler summoned Boris to meeting in East Prussia. Hitler was furious with the Tsar for refusing either to join the war against the USSR or to deport the Jews within his kingdom. #WW2 pic.twitter.com/OqYZg2hPs5 — WWII Pictures (@WWIIpix) August 28, 2022

Теории и хипотези

Съществуват различни теории относно причината за смъртта на Цар Борис III:

Отравяне: Според някои източници, монархът е отровен с бавнодействаща отрова. Твърди се, че сместа е поставена в кафето му след вечеря на 23 август 1943 г. в италианската легация. Тази версия е подкрепена от разследване на Държавна сигурност, ръководено лично от шефа на службата Павел Павлов .

Среща с Хитлер: На 21 срещу 22 август 1943 г. Цар Борис III се среща с Адолф Хитлер. Някои историци предполагат, че след тази среща монархът е бил отровен, което води до неговата смърт. Тази хипотеза се основава на документи и свидетелства от времето .

Германски интереси: Някои изследователи смятат, че германският режим е имал интерес от смъртта на Цар Борис III, особено след като България започва да търси излизане от войната. Твърди се, че германският посланик в Турция, Франц фон Папен, е потвърдил, че отровата е дошла от Турция.

1st August 1936. During the opening ceremony of the Summer Olympics, Bulgarian king Boris III is the only person among the official delegations not to respond to the Nazi salute, doing it while standing right next to Hitler. pic.twitter.com/kF13UlmLqH — Alexander Stoyanov (@Al_Stoyanov) July 31, 2024

Последните дни на царя

През последната седмица на август 1943 г., цар Борис III се намира в Рилския манастир, където се среща с италианския посланик в София, граф Манчини. След тази среща той се чувства зле и е откаран в София.

На 23 август 1943 г. царят получава болки в гърдите. При пристигането в София е прегледан от лекар, но продължава с работата си. Следобед получава нов пристъп и отново е прегледан от лекари. Той е приет в болница, но състоянието му се влошава. На 28 август, в 16:22 ч., цар Борис III умира.

Последствия за България

Смъртта на Цар Борис III оставя България без стабилен лидер в критичен момент. На трона се възкачва неговият малолетен син Симеон II, а страната навлиза в период на политическа нестабилност и социални промени.

Кралски развод

На този ден през 1996 г. официално се разтрогва брака между Чарлз, принц на Уелс, и Даяна, принцеса на Уелс, с издаването на финалния указ. Това слага край на 15-годишен брак, който през годините беше обект на вниманието на целия свят.

Бракът им започва през юли 1981 г. с грандиозна сватбена церемония, прослеедена от милиони по телевизията. Въпреки първоначалния блясък и обществената възхита, връзката постепенно се оказва белязана от напрежение, различия и публични скандали, включително разкрития за изневери и лични борби.

The story of princess Diana 👸 and Prince Charles 🤴

In August 1996, after an arduous battle, lawyers finally agreed on the terms of the high-profile divorce. Diana received a lump sum settlement of £17 million, as well as £400,000 per year. Though she lost her HRH title, Diana… pic.twitter.com/XhT9omlYFu — SAKANELLI711 (@XceptionalAFC) December 23, 2023

Разводът е кулминацията на дълъг процес на раздяла,

който започва няколко години по-рано, като принцесата и принцът се опитват да поддържат добри отношения заради децата си – принц Уилям и принц Хари. Разводът на Чарлз и Даяна е не само личен момент за тях двамата, но и историческо събитие, което оказва влияние върху кралската институция и начина, по който обществото гледа на монархията.

Финалният развод поставя началото на нов етап както за Даяна, така и за Чарлз, като двамата се опитват да продължат живота си отделно, докато поддържат ангажиментите си към децата и благотворителните инициативи, с които са известни.

Още събития на 28 август:

1963 г. – Мартин Лутър Кинг произнася прочутата си реч Имам една мечта пред 250 000 участници в похода за граждански права на чернокожите до Мемориала на Ейбрахъм Линкълн, Вашингтон.

България – Ден на 13-те поименни безсмъртни българи

Родени:

1592 г. – роден е английският държавник Джордж Вилиърз, херцог Бъкингам

1749 г. – роден е немският писател Йохан Волфганг фон Гьоте („Фауст“)

1888 г. – родена е българската поетеса Дора Габе („Обич“, „Зайче“, „Роси, роси...“)

1965 г. – родена е канадската певица Шаная Туейн