На фона на обвинения в корупция: Зеленски уволни високопоставен служител на СБУ

У краинският президент Володимир Зеленски уволни Иля Витюк, високопоставен служител в разузнавателната служба СБУ, на фона на обвинения в корупция, предаде ДПА.

Указът беше публикуван снощи на уебсайта на украинския президент, без да се посочва причините за уволнението. Витюк беше ръководител на отдела за киберсигурност на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

