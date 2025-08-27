Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела

Свят

Венецуела изпраща войски към границата с Колумбия за борба с наркотрафика на фона на засилващия се натиск от САЩ

27 август 2025, 13:30
А мерикански военни кораби се приближават към венецуелските води в южната част на Карибско море като част от усилията на президента Доналд Тръмп за борба с наркотрафика, съобщава Al Jazeera.

Администрацията на Тръмп обвинява левия президент на Венецуела Николас Мадуро, че е замесен в трафик на кокаин и си сътрудничи с наркокартели. На 7 август Държавният департамент и Министерството на правосъдието на САЩ удвоиха наградата за информация, водеща до ареста на Мадуро, до 50 милиона долара, след като го определиха като "един от най-големите нарко-трафиканти в света".

В отговор Мадуро призова милиони венецуелци да се включат в опълченията, заявявайки: "Никой няма да докосне свещената земя на Венецуела."

В понеделник правителството на Каракас обяви, че изпраща 15 000 войници към границата с Колумбия за борба с наркотрафика на фона на засиления натиск от Вашингтон.

  • Защо САЩ изпращат военни кораби?

Според множество информации администрацията на Тръмп е разположила военни кораби в южната част на Карибско море, като твърди, че мисията цели да противодейства на заплахи за националната сигурност на САЩ, идващи от организации, определени като "нарко-терористични".

The New York Times съобщи миналия месец, че Тръмп е подписал секретна директива, с която нарежда на Пентагона да използва военна сила срещу определени латиноамерикански наркокартели, определени от САЩ като терористични организации.

Агенция Reuters предаде, че към района са насочени ракетният крайцер USS Lake Erie и ядрената подводница USS Newport News. Миналата седмица бе съобщено, че три американски разрушителя клас "Иджис" също се придвижват към венецуелските води.

Според източници, цитирани от Reuters, към бреговете на Венецуела се насочват и амфибийните кораби USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale, на борда на които има общо 4 500 военнослужещи, включително 2 200 морски пехотинци.

Официално обявената информация за мисията е оскъдна, но Пентагонът подчерта, че целта е "защита на националната сигурност на САЩ от заплахи, произтичащи от нарко-терористични организации".

  • Политиката на Тръмп срещу наркотрафика

Още в деня на встъпването си в длъжност на 21 януари Тръмп подписа указ, с който международните наркокартели бяха обявени за "чуждестранни терористични организации".

Това предизвика напрежение с Мексико, чийто президент Клаудия Шейнбаум заяви, че страната ѝ ще си сътрудничи със САЩ в борбата с наркотрафика, но категорично отхвърля американска военна намеса на мексиканска територия.

През февруари Държавният департамент на САЩ официално включи осем международни картела в списъка на терористичните организации, сред които мексиканските Синалоа, Халиско Нуева Генерасион и венецуелският Трен де Арауа.

  • Обвиненията срещу Мадуро

Вашингтон обвинява Мадуро и влиятелния министър Диосдадо Кабельо, че си сътрудничат с Картел де лос Солес ("Картел на слънцата"). САЩ твърдят, че този картел е дълбоко свързан с венецуелските военни.

На 7 август американският главен прокурор Пам Бонди заяви, че Мадуро е "един от най-големите нарко-трафиканти в света", като го обвини в сътрудничество с Трен де Арауа и мексиканския картел Синалоа.

Още през 2020 г. по време на първия мандат на Тръмп, Мадуро и негови приближени бяха обвинени в САЩ в "нарко-тероризъм". Тогава бе обявена награда от 15 милиона долара за залавянето му, която по-късно беше увеличена до 25 милиона от администрацията на Джо Байдън, а сега Тръмп я вдигна на 50 милиона.

  • Отговорът на Каракас

Министър Кабельо обяви, че Венецуела изпраща 15 000 войници в щатите Зулия и Тачира на границата с Колумбия, за да засили борбата с наркотрафика. Той подчерта, че са иззети 53 тона наркотици от началото на годината и настоя Колумбия също да предприеме мерки.

Мадуро осъди изпращането на американски военни кораби като "нова заплаха от империята към мира и стабилността на Венецуела".

Военният министър Владимир Падрино Лопес заяви: "Ние не сме измамници, нито нарко-трафиканти. Ще защитим достойнството на нашата Венецуела."

  • Реакциите на опозицията

Опозиционната лидерка Марина Корина Мачадо нарече Мадуро "глава на Картела на слънцата".

Бившият кандидат-президент Енрике Каприлес обаче предупреди за военна интервенция: "Категорично отхвърляме всяко нападение срещу Венецуела, независимо от източника му. Суверенитетът ни е свещен."

Бившият опозиционен лидер Хуан Гуайдо подкрепи действията на Вашингтон, заявявайки, че "Картелът на слънцата и Трен де Арауа вече са признати за терористични организации, а техният ръководител е Николас Мадуро".

  • Реакции в региона

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум подчерта, че няма доказателства за връзка между Мадуро и мексиканския картел Синалоа.

За разлика от нея, президентът на Парагвай Сантяго Пена Паласиос официално обяви "Картела на слънцата" за чуждестранна терористична организация.

