Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

С ъдът ще гледа мярката за неотклонение на 31-годишен учител по физическо, задържан за сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София.

Задържаха учител за блудство с дете

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничката подала жалба в полицията.

По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок.

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.