Слънце и високи температури преди ново захлаждане

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в много райони ще стихне.

В четвъртък

ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София – около 29 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средното.

В планините

ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра – около 16 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд по южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 47 мин. и залязва в 20 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и 3 мин. и залязва в 22 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

В петък и през по-голямата част от деня в събота

ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има на места в Западна България.