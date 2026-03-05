Това са новите лица на основните постове в МВР

М инистерството на вътрешните работи представи новите ръководители на три от основните си дирекции. Това са „Национална полиция“, „Борба с организираната престъпност“ и „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, става ясно от информация на сайта на министерството, предава NOVA.

Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев от 4 март главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен за директор на Главна дирекция „Национална полиция“. До момента той заемаше поста заместник-директор на дирекцията.

Мащабни рокади по върховете на МВР: Кои са тримата уволнени шефове?

Начело на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ застава главен комисар Мартин Златков. Той има над 25 години опит в сферата на противодействието на трансграничната организирана престъпност и дългогодишна кариера в ГДБОП. Работил е и в ДАНС и е участвал в редица международни операции.

Постът на директор „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ поема главен комисар Петър Антиев, който досега беше заместник-директор на дирекцията. Начело на двете основни звена - „Жандармерия“ и СОБТ - застават съответно старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков.

При представянето на новите ръководители заместник-министър Анчев подчерта, че пред системата стоят важни задачи и призова служителите да работят с професионализъм и отговорност. Главен комисар Кандев отбеляза, че от целия състав на МВР се очаква да гарантира провеждането на честни и законосъобразни избори.

Емил Дечев за смяната на тримата директори: Търсим хора, на които имаме доверие

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции - Боян Раев (ГДБОП), Захари Васков („Национална полиция“) и Николай Николов („Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“).

По-рано вътрешният министър Емил Дечев обясни, че целта на промените е да бъдат назначени професионалисти с доказан опит и доверие в системата.