България

Това са новите лица на основните постове в МВР

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции

5 март 2026, 16:54
Това са новите лица на основните постове в МВР
Източник: БТА

М инистерството на вътрешните работи представи новите ръководители на три от основните си дирекции. Това са „Национална полиция“, „Борба с организираната престъпност“ и „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, става ясно от информация на сайта на министерството, предава NOVA.

Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев от 4 март главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен за директор на Главна дирекция „Национална полиция“. До момента той заемаше поста заместник-директор на дирекцията.

Мащабни рокади по върховете на МВР: Кои са тримата уволнени шефове?

Начело на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ застава главен комисар Мартин Златков. Той има над 25 години опит в сферата на противодействието на трансграничната организирана престъпност и дългогодишна кариера в ГДБОП. Работил е и в ДАНС и е участвал в редица международни операции.

Постът на директор „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ поема главен комисар Петър Антиев, който досега беше заместник-директор на дирекцията. Начело на двете основни звена - „Жандармерия“ и СОБТ - застават съответно старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков.

При представянето на новите ръководители заместник-министър Анчев подчерта, че пред системата стоят важни задачи и призова служителите да работят с професионализъм и отговорност. Главен комисар Кандев отбеляза, че от целия състав на МВР се очаква да гарантира провеждането на честни и законосъобразни избори.

Емил Дечев за смяната на тримата директори: Търсим хора, на които имаме доверие

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции - Боян Раев (ГДБОП), Захари Васков („Национална полиция“) и Николай Николов („Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“).

По-рано вътрешният министър Емил Дечев обясни, че целта на промените е да бъдат назначени професионалисти с доказан опит и доверие в системата.

Източник: NOVA    
Петър Антиев МВР
Последвайте ни
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Приеха промените за вторите пенсии на второ четене

Приеха промените за вторите пенсии на второ четене

pariteni.bg
Вестник „Мач Телеграф“ с колекционерска книжка, посветена на стартовете от Формула 1

Вестник „Мач Телеграф“ с колекционерска книжка, посветена на стартовете от Формула 1

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 1 ден
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 1 ден
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 23 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Свят Преди 28 минути

Специални части са успели да овладеят ситуацията

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

България Преди 37 минути

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

България Преди 3 часа

Тя изрази желание да вземе обратно децата си

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

България Преди 4 часа

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12 процента

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Свят Преди 4 часа

Багаи: Агресорите умишлено атакуват цивилни райони

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 5 часа

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

България Преди 6 часа

В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“

Бритни Спиърс

Арестуваха Бритни Спиърс

Свят Преди 6 часа

42-годишната звезда бе закопчана с белезници в сряда вечер в окръг Вентура. След като прекара часовете до изгрев слънце в ареста, тя бе освободена в 6:07 ч. сутринта. Новината, потвърдена от Page Six и TMZ, взриви социалните мрежи

Иво Димчев

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Любопитно Преди 6 часа

Иво Димчев в абсолютно откровение за сцената, личния живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото

.

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад

Любопитно Преди 6 часа

Още един от известните участници напуска надпреварата

<p>Приеха промени и пенсиите могат да скочат до 760 евро</p>

Приеха на второ четене промените за вторите пенсии

България Преди 6 часа

Дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани

Престъпна организация насилвала жени в България

Престъпна организация насилвала жени в България

България Преди 7 часа

Извършени са 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

България Преди 7 часа

Решението за разполагането на военните самолети в София е взето на 17 и 18 февруари

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Любопитно Преди 7 часа

43-годишният Уилям посети графството в югозападния край на Англия, където е познат под другата си титла – херцог на Корнуол. Той я наследи през 2022 г., когато баща му, крал Чарлз III, се възкачи на престола след смъртта на кралица Елизабет II

Володимир Зеленски

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

Свят Преди 7 часа

Войната на САЩ с Иран рискува да остави Украйна уязвима пред силите на Владимир Путин, предупреди украинският президент Володимир Зеленски, докато американският му колега Доналд Тръмп насочва военната си мощ към Иран

Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

Свят Преди 7 часа

Преди войната в Украйна Русия осигуряваше около 40 процента от доставките на газ за Европейския съюз

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Смехът ѝ изчезна – как да го върнеш?

Edna.bg

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ада

Edna.bg

Сериозен успех за Георги Миланов в Румъния, Динамо Букурещ на полуфинал за Купата

Gong.bg

Директор в Левски: Спокойствие и хладен ум - това е рецептата до края

Gong.bg

Българи в различни точки на Близкия изток и Южна Азия все още очакват помощ, за да се приберат

Nova.bg

Иран: Поразен е американският самолетоносач „Ейбрахам Линкълн"

Nova.bg