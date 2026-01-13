Свят

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

В съдебния иск се обвинява републиканската администрация на Тръмп в нарушаване на правото на свобода на словото, с мерки, насочени срещу демократично настроената Минесота по политически причини

13 януари 2026, 09:34
Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Щ атът Минесота и двата най-големи града в щата заведоха дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп в опит да спрат серията от акции на митническата и имиграционна служба на САЩ, довели до смъртта на жена в Минеаполис, предаде Асошиейтед прес.

Щатът, подкрепен от Минеаполис и Сейнт Пол, заяви, че министерството на вътрешната сигурност нарушава първата поправка на Конституцията на САЩ и други конституционни разпоредби. Целта иска да получи временна ограничителна заповед, която да спре или ограничи операциите на службата.

"Това е, по същество, федерално нашествие в градовете близнаци в Минесота и трябва да спре", заяви генералният прокурор на Минеаополис Кийт Елисън на пресконференция. "Тези зле обучени, агресивни и въоръжени агенти на федералната държава тероризират Минесота с масово незаконно поведение."

Министерството на вътрешната сигурност се ангажира да разположи над 2000 имиграционни служители в Минесота и твърди, че от декември насам е извършило над 2000 ареста. Имиграционната и митническата служба на САЩ определи това като най-голямата си правоприлагаща операция досега.

В съдебния иск се обвинява републиканската администрация на Тръмп в нарушаване на правото на свобода на словото, с мерки, насочени срещу демократично настроената Минесота по политически причини, отбелязва АП. Щатът иска от съда да попречи на федералното  правителство да арестува американски граждани и притежатели на визи без основателни причини, ако не са извършили престъпление, както и да се забрани на американските федерални  служители да заплашват с употреба на сила или да размахват оръжия срещу хора, които не подлежат на арест по имиграционни причини, както и други ограничения върху действията на федералните органи.

Щатът Илинойс също заведе дело вчера, като демократичният губернатор на щата Дж.Б. Прицкер заяви, че искът е подаден заради "опасното използване на сила" от страна на министерството на вътрешната сигурност на САЩ, отбелязва Ройтерс.

"Реалността е, че униформени, военно обучени служители, носещи полуавтоматични огнестрелни оръжия и военно оръжие, от месеци се развихрят в Чикаго и околните райони, беззаконно спирайки, разпитвайки и арестувайки жители и атакувайки ги с химически оръжия", се казва в съдебния иск. Документът обвинява администрацията на Тръмп в "предизвикване на безредици и налагане на атмосфера на страх" в щата.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Минесота Администрация на Тръмп Имиграционна служба Съдебни искове Нарушаване на Конституцията Министерство на вътрешната сигурност Илинойс Федерални агенти Имиграционни арести Прекомерна сила
Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

Кой има имен ден на 13 януари
Кой има имен ден на 13 януари

Преди 2 часа
Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин
Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 4 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 3 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 3 часа

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус"

Любопитно Преди 5 минути

Покрита с пайети и полюшващи се ресни, роклята се движеше заедно с нея – очевидно създадена за танци, а не за статично позиране пред камерите – визията включваше сложна бродерия от мъниста и цепка на гърба, които добавяха драматичност от всеки ъгъл

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

България Преди 20 минути

Вместо по формула, сега се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Любопитно Преди 30 минути

Затварянето вече доведе до отменени полети, пренасочване на пътници и загуби за местния туристически бизнес

Американският сенатор Марк Кели заведе дело срещу Пентагона

Свят Преди 43 минути

В съдебния иск се твърди, че действията на министерството са неконституционни, като се аргументира, че правото на Кели на свобода на словото е било нарушено

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Свят Преди 48 минути

Според Реза Пахлави реакцията на Вашингтон би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство

„Бяхме измамени": Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

Свят Преди 54 минути

Полина Александровна Азарних, 40-годишна бивша учителка, използва канал в Telegram, за да примамва млади мъже, често от бедни държави, да се присъединят към руската армия

Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

България Преди 1 час

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край, завършва публикацията си лидерът на ИТН

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 1 час

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Технологии Преди 1 час

Платформата на Google ще осигури AI функции за гласовия асистент Siri, но ще се използва и за подобряване на Apple Inteligence, която значително изостава от способностите на своите основни конкуренти. Сделката (не)очаквано ядоса Илон Мъск

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

България Преди 1 час

Те обяснили, че са я получили от дядото на единия

Координационният център за еврото с втори отчет

Пари Преди 2 часа

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Любопитно Преди 2 часа

Само с 13 букви, хавайският език е сред най-късите азбуки в света

В Русе учениците се връщат в клас

България Преди 3 часа

Сградите са отоплени и днес занятията се възстановяват

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Любопитно Преди 3 часа

От закуската до вечерята всичко, което ядете всеки ден, може да повлияе на здравето на сърцето ви

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

Любопитно Преди 3 часа

Най-подходящият мит за изкуствения интелект е древногръцкият мит за Прометей

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Любопитно Преди 3 часа

Причината и времето на тяхното изчезване остават неясни

