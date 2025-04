Сателитни услуги в Гренландия са нарушени

О тдалечени региони на Гренландия са загубили достъп до ключови сателитни услуги, включително интернет и телефон, съобщиха телекомуникационни компании от арктическия остров, цитирани от Ройтерс. Операторите допълват, че ще разследват дали сривовете са свързани с прекъсването на електроподаването, засегнало големи части от Испания.

Гренландската телекомуникационна компания "Тусас" (Tussass) обяви, че е загубила връзка със сателитно оборудване, разположено в Испания, което осигурява телефонни, интернет, телевизионни и радио услуги.

Засегнати са отдалечени селища в Гренландия, макар засега да не се знае колко хора са останали без необходимите им връзки.

Електроснабдяването на Иберийския полуостров беше напълно възстановено около 07:00 часа местно време тази сутрин след голямата авария, започнала вчера около 12:30 часа местно време, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Освен това по данни на компанията оператор на енергийната мрежа „Ред Електрика“ (Red Eléctrica) и на министерството на екологичния преход, 100 % от подстанциите на електропреносната мрежа вече са в експлоатация.

Служителите на Центъра за управление на електроенергията продължават възстановителните работи, за да може обстановката да се нормализира възможно най-скоро след масираното спиране на електроподаването, което засегна целия Иберийски полуостров. То настъпи след внезапната загуба на 15 гигавата електроенергия само за пет секунди по причини, които все още се разследват

Страната постепенно се възстановява от прекъсването, което беше определено като „абсолютно изключителен“ инцидент и бе придружено от широко разпространено прекъсване на мобилните комуникации и нарушения в търговията, промишлеността и най-вече в транспортната мрежа.

Прекъсването на електроподаването доведе до спиране на всички железопътни услуги на всички транспортни компании, като бяха засегнати общо 116 влака и 30 000 потребители, а услугите на крайградските влакове и метрото в големите градове бяха парализирани.

