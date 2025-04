Пентагонът уволни шефката на стратегическа база в Гренландия

Р ъководителката на единствената американска база в Гренландия е била уволнена заради критики към политиката на правителството на Тръмп спрямо огромния арктически остров, съобщиха вчера американските въоръжени сили, цитирани от Франс прес.

„Командващите се придържат към най-високите стандарти на поведение, включително безпристрастност при изпълнение на задълженията си“, пише в изявление на щаба на Космическите сили на САЩ.

„Действия, които подкопават командната верига или торпилират политиката на президента Тръмп, няма да бъдат толерирани в Министерството на отбраната“, написа в социалната мрежа „Екс“ говорителят на Пентагона Шон Парнел.

The commander in Greenland, who spoke against VP Vance, has been fired



