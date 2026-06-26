САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

М инистерството на финансите на САЩ удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори с „Лукойл“ за евентуалното придобиване на чуждестранните активи на втория по големина руски нефтен производител.

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Актуализираният документ е публикуван на сайта на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която е част от американското финансово ведомство.

През октомври миналата година САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“. Американският министър на финансите Скот Бесънт тогава заяви, че двете най-големи руски петролни компании „финансират военната машина на Кремъл“.

Мерките на Вашингтон на практика принудиха „Лукойл“ да започне процес по продажба на международния си портфейл, оценяван на около 22 млрд. долара. Той включва нефтени находища, рафинерии и мрежа от бензиностанции – от Ирак до Финландия.

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В средата на ноември OFAC издаде първия лиценз, който разрешава преговори за продажба на активите на компанията. Процесът привлече интерес от около десетина потенциални купувачи.

Първоначално разрешението беше валидно до 17 януари, след което беше удължавано няколко пъти. Последно, на 4 юни, срокът беше продължен до 27 юни, а сега – до 25 юли.

Всяка конкретна сделка за придобиване на международни активи на „Лукойл“ ще подлежи на отделно одобрение от OFAC към американското финансово министерство.