Искра Михайлова: Трима депутати са допуснали грешка, ще поправят вота си

Т рима колеги са направили техническа грешка, те ще поправят вота си. Позицията на ДПС-Ново начало е ясна.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова-Копарова, след като парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс.

Редът в залата беше под всякаква критика, каза още Михайлова.

"Позицията ни беше изразена по време на всички дебати, няма нужда да я повтаряме. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на "ДПС-Ново начало", посочи тя и уточни, че се касае за Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова.

Депутатът Хамид Хамид допълни, че двама от народните представители въобще не са успели да гласуват по никакъв начин, защото пултовете са били блокирали.

"Най-вероятно грешката се дължи на изключително емоционалното ми изказване при прегласуването, което беше обърнато към БСП и най-вероятно това е породило някакво притеснение в колегите, но тяхната воля ще бъде материализирана в писмени заявления до председателя на Народното събрание", допълни още той.

Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова са тримата с техническата грешка.