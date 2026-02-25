Главният секретар на МВР Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване

К атегорично отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР. Това каза от парламентарната трибуна главният секретар на МВР Мирослав Рашков по време на изслушването в Народното събрание на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководители на служби в МВР заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“.

Радев отказа да освободи главния секретар на МВР

Заставам на най-високата трибуна в България в качеството ми на български полицай и професионалист с 20-годишна кариера в МВР, обяви Рашков. За мен професията на полицай е символ на смелост и себеотдаване в полза на гражданите и обществото, посочи той.

Рашков: Не съм получавал покана да остана вътрешен министър

Рашков каза, че иска да изрази „своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая „Петрохан“ и гарантирането на обективността по разкриването на пълната истина.

В понеделник, 23 февруари, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви на брифинг в Министерския съвет, че е предложил освобождаването на Мирослав Рашков.