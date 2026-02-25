Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

В последните години от живота си Елвис Пресли е във видимо влошено здраве. Макар първоначално да се стреми да избягва наркотиците, по време на военната си служба той се запознава с амфетамините. Тъй като те се отпускат с рецепта, а не са „улична дрога“, рок звездата се убеждава, че употребата им е безопасна. До 70-те години на миналия век обаче той разширява обхвата на приеманите вещества, включвайки в списъка редица други медикаменти.

George C. Nichopoulos, Elvis’s last doctor, dies at 88https://t.co/J7SPbr0u63 pic.twitter.com/2PyjsQYz81 — The New York Times (@nytimes) February 27, 2016

И, разбира се, някой трябваше да подписва рецептите.

Този човек обикновено е Джордж Никопулос, известен още като „д-р Ник“ – личният лекар на Елвис. Веднъж Никопулос описва Пресли като „човек, който вярваше, че в медицината има хапче за всичко“. Така през последното десетилетие от живота на Краля, д-р Ник го снабдява с лекарства, докато между двамата се развива противоречиво приятелство.

Дори когато поведението на Пресли става все по-ексцентрично – и дори след два случая на предозиране през 1973 г. – д-р Ник продължава да му предписва медикаменти, което буди сериозни критики. По това време Пресли вече е качил значително тегло, здравето му е съсипано и на 16 август 1977 г. той умира в имението си „Грейсланд“. Именно Джордж Никопулос е лекарят, който подписва смъртния акт. Някои фенове биха казали, че той е подписвал този акт символично всеки път, когато е съставял поредната рецепта за Елвис.

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства – включително успокоителни, амфетамини и наркотични аналгетици. Последната рецепта е написана едва 12 часа преди преждевременната кончина на Елвис.

Дали Джордж Никопулос носи част от вината?

Today in Rock History



December 19, 1979

Elvis Presley's personal physician, George Nichopoulos, was charged with 'illegally and indiscriminately' prescribing over 12,000 tablets of uppers, downers, and painkillers for the star during the 20 months preceding his untimely death.… pic.twitter.com/3K4cofRpvQ — Rock History Live! (@KTrain939913) December 18, 2024

Как д-р Ник срещна Краля

Не всеки ден човек се запознава с една от най-големите икони на планетата, но срещата между Джордж Никопулос и Елвис Пресли започва с едно съвсем обикновено телефонно обаждане. През 1967 г. приятелката на диджея Джордж Клайн (близък на Пресли) работи в кабинета на Никопулос. Когато Елвис получава травма в слабините след езда в ранчото си „Circle G“, му препоръчват да потърси помощ от Никопулос.

„Ходих до онова проклето ранчо три пъти!“, разказва д-р Ник пред Андрю Хърн в интервю, по-късно архивирано от Elvis Australia. „Отидох там за преглед, а той ме попита дали нямам нищо против да се отбия и до Грейсланд, за да прегледам баба му.“

След като д-р Ник посещава имението, Елвис го вика още два пъти без сериозна медицинска причина. Никопулос, който по това време трябва да е на смяна в практиката си, първоначално не му обръща голямо внимание. „Той просто обичаше да има нови хора около себе си – някой нов, с когото да разговаря“, спомня си лекарят. „Омръзваше му от едни и същи лица, от обкръжението му. Додяваха му едни и същи разговори, а той обичаше да обсъжда много теми.“

Никопулос, който прекарва по-голямата част от живота си в Юга, макар да е роден в Пенсилвания на 29 октомври 1927 г., започва често да напуска кабинета си в Мемфис, за да лекува Пресли. В крайна сметка, когато Елвис тръгва на турне, той моли лекаря да го придружи – и то не само заради него самия. Д-р Ник твърди, че се е грижил за екип от близо 150 души по време на обиколките. Макар и да не е бил официално на заплата към турнето, той и Пресли договарят система, чрез която лекарят получава сумата, която би изкарал, ако работеше в кабинета си през същия период.

Така той се превръща в личния лекар на Елвис Пресли.

„Беше изтощително“, споделя Никопулос. „Дори когато бяхме у дома, виждах Елвис по пет-шест дни в седмицата. Всяка вечер на път за вкъщи се отбивах през тях, само за да проверя как е или просто да поседнем и да поговорим.“

Ескалация на зависимостта

През 2002 г. Джордж Никопулос споделя пред The Guardian, че първоначално е лекувал Елвис от безсъние. Проблемите със съня на певеца се влошават след смъртта на майка му и престоя му в армията. В комбинация с употребата на амфетамини, регулирането на съня му става все по-трудно.

Не Никопулос е човекът, подтикнал Елвис към лекарствата. Когато се запознават, Кралят вече приема препарати като Тиунал, Десбутал, Ескатрол и Плацидил. С времето Пресли започва да изпраща свои сътрудници до Лас Вегас, за да му набавят още по-силни вещества, което променя характера му и създава напрежение между него и лекаря.

„Не знаех откъде ги намираше, поне не и тези неща“, отбелязва Никопулос. „Елвис ме нарече с какви ли не имена и за следващото турне взе друг лекар. Новият колега промени схемата ми и му даде силно успокоително... Елвис просто не можеше да се събуди.“

Други лекари с охота давали на Пресли каквото пожелае. Д-р Ник твърди, че се е чувствал отговорен да го поддържа относително стабилен в сравнение с останалите медици.

„Никой не разбираше колко сложен характер беше Елвис“, казва Никопулос пред The Daily Beast през 2009 г. „Работих толкова здраво, само за да държа нещата под контрол, а след смъртта му всички се обърнаха срещу мен и решиха, че аз съм виновен.“

Ситуацията се влошава, след като съпругата на Пресли, Присила, го напуска през 1971 г. Елвис става все по-непредвидим. Той постоянно приема нещо – на практика всичко, до което се добере. През 1973 г. той на два пъти преживява предозиране с барбитурати.

Д-р Ник осъзнава, че Пресли се снабдява с лекарства и от други лекари. Макар да не можел да контролира чуждите прегледи, той твърди, че се е опитвал да убеди певеца да спре прекомерния прием на хапчета. В крайна сметка Никопулос прибягва до плацебо препарати, тъй като става ясно, че рок звездата няма да се вслуша в съветите му.

„Не мисля, че той някога осъзна колко вредни могат да бъдат тези вещества за него“, казва д-р Ник. „Ако го болеше гърлото и му дадех таблетки пеницилин с указание да взима по четири на ден, той щеше да изпие осем или дванадесет, мислейки си, че така ще се оправи по-бързо.“

Реалността обаче е обратната – състоянието на Елвис само се влошава. И през август 1977 г. всичко приключва.

Embed from Getty Images

Виновен или изкупителна жертва?

На 16 август 1977 г. Елвис Пресли е намерен мъртъв на 42-годишна възраст в банята си в „Грейсланд“. По това време той страда от глаукома, високо кръвно налягане, увреждане на черния дроб и заболяване на дебелото черво – състояния, причинени или влошени от дългогодишната злоупотреба с лекарства.

По собствените признания на д-р Ник, само през последната година той е подписал рецепти за над 10 000 дози медикаменти. Той обаче твърди, че макар да са били на името на Пресли, те са били предназначени за целия екип от 150 души.

Джордж Никопулос споделя, че е бил шокиран от смъртта на Елвис, а още по-шокиран от многобройните смъртни заплахи, които започва да получава. През 1979 г. Медицинският съвет на Тенеси го обвинява в системна злоупотреба заради незаконно предписване на лекарства на Елвис, на музиканта Джери Лий Луис и на още 12 пациенти. Окръжната прокуратура дори обмисля повдигане на обвинения за непредумишлено убийство.

През януари 1980 г. Медицинският трибунал признава д-р Ник за виновен в прекомерно предписване на медикаменти, което води до тримесечно отнемане на лиценза му и тригодишен изпитателен срок. По-късно той е изправен пред съда по наказателни обвинения, застрашен от 10 години затвор, но бива оправдан.

„Не съжалявам за нито едно от лекарствата, които му дадох. Те бяха необходими“, настоява Никопулос. „По-късно всички ме нападнаха, твърдейки, че съм го правил само за пари. Това не е вярно. Никога не съм му вземал пари за домашни посещения, а ги правех по четири-пет пъти седмично.“

През 1994 г. случаят със смъртта на Пресли е преразгледан и съдебният лекар д-р Джоузеф Дейвис заключава, че причината вероятно е сърдечен арест – твърдение, което остава спорно и до днес. Въпреки това, само година по-късно, Комисията на медицинските експерти в Тенеси окончателно отнема лиценза на Никопулос заради дългогодишно превишаване на лекарствените дози при множество пациенти.

До смъртта си на 24 февруари 2016 г. Никопулос периодично се появява в новините – понякога продавайки лични вещи на Елвис или давайки интервюта, неспособен да избяга от сянката на трагедията.

„Скъсваш се от работа, за да помогнеш на някого и да го запазиш жив, а накрая те обвиняват, че си го правил за пари“, оплаква се приживе той. „Бях един от най-близките му приятели. Понякога му бях като баща, понякога бях най-добрият му приятел или негов лекар. В каквато и роля да трябваше да вляза тогава, аз я изиграх.“