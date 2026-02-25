Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

О чаквам в Турция да има огромна избирателна активност въпреки малкия брой секции, каза лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти след отхвърлянето на ветото на президента срещу промени в Изборния кодекс.

„Договорката между „Възраждане“, „Има такъв народ“ (ИТН), ГЕРБ, осем души от БСП, трима от „ДПС- Ново начало“ и двама независими сработи и ветото на Йотова беше преодоляно“, коментира Василев. Костадинов получи много негативи за това, което направи, добави той.

Лидерът на МЕЧ обясни, че техният законопроект е бил за това, само в Турция да бъдат ограничени избирателните секции. Ние сме против, защото ограничавайки гражданите, не се постига нищо за демокрацията, добави той.

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

„Щетите са за Костадин Костадинов. Той си мисли, че е постигнал успех, но вместо да си изпише вежди, сега ще разбере, че си е избол очите. Загуби хората, които гласуваха за „Възраждане“ в цяла Европа“, каза още Василев и посочи, че според него това е поръчка на Борисов и Пеевски.

Единственото решение за осемте души от БСП, които гласуваха, е да бъдат изключени, коментира Василев и допълни, че „така щеше да бъде, ако бяха от МЕЧ“.

Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради осем народни представители от „БСП – Обединена левица“, коментира в кулоари председателят на БСП Крум Зарков. Това са трима от министрите от кабинета „Желязков“, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев, каза Зарков пред журналисти във връзка с ветото на президента Илияна Йотова срещу промените в Изборния кодекс, гласувано в пленарна зала.