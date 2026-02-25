България

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Това са трима от министрите от кабинета „Желязков", Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаване на Конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани", отбеляза Крум Зарков

25 февруари 2026, 12:30
Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП
Източник: БГНЕС

В етото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради 8 народни представители от „БСП-Обединена левица". Това поведение е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на БСП Крум Зарков след като част от депутатите от ПГ на „БСП-Обединена левица" подкрепиха промените в Изборния кодекс и отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова.

„Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради 8 народни представителите от „БСП-Обединена левица". Това са трима от министрите от кабинета „Желязков", Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаване на Конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани", отбеляза Крум Зарков.

Това поведение е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент, категоричен е той.

С гласовете на ГЕРБ-СДС, Възраждане, част от БСП-ОЛ и ИТН, парламентът преодоля ветото на президента Илияна Йотова и прие промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на секциите, разкривани в страни извън ЕС.

Вчера депутатите от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Тогава Законът бе повторно приет с 11 гласа "за" (ГЕРБ, ИТН, "Възраждане" и 1 от БСП), 8 "против" (ПП-ДБ, АПС, ДПС, "Величие" и един от левицата) и 1 "въздържал се" (МЕЧ). Приетите текстове по същество ограничават броя на секциите, които може да се разкриват в държави извън ЕС.

Промяната, която засяга най-вече българите, живеещи в Турция, САЩ и Великобритания, мина в комисия благодарение на гласа на един социалист - Мая Димитрова.

БГНЕС припомня, че в началото на месеца държавният глава Илияна Йотова върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 5 февруари 2026 г. Закон за изменение на Изборния кодекс. Йотова изразява несъгласие с промените, които ограничават броя на секциите, които да бъдат разкрити в държави извън Европейския съюз. Президентът изтъква, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

Според приетите текстове се въвежда горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатическото и консулското представителство, независимо от броя на подадените заявления. „Така приетите промени поставят в риск прокламирания в чл. 10 от Конституцията принцип на всеобщност на избирателното право“, пише в мотивите си президентът. Тя цитира решение на Конституционния съд, според което „държавата е длъжна да осигури условия за свободно и безпрепятствено във всяко отношение упражняване на избирателното право на всеки български гражданин. 

В мотивите си държавният глава посочва, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън Европейския съюз – затрудненията може да са свързани с отдалечеността на избирателната секция, с големия брой граждани, изразили желание да гласуват, и с броя на тези, които действително могат да упражнят това право в рамките на изборния ден. Така тези български граждани ще бъдат затруднени или възпрепятствани да изпълнят и принципа за задължително гласуване, записан в Изборния кодекс, заявява Йотова. 

Според президента с предложените промени се нарушава и принципът на равенство, записан в Конституцията. Държавният глава изтъква, че различният правен режим за създаване на избирателни секции предпоставя различие във възможностите на българските граждани да упражнят правото си на глас и поставя в по-неблагоприятно положение българите, живеещи извън Европейския съюз. „Конституцията на Република България не предвижда подобно неравностойно третиране на българските граждани, които живеят в чужбина“, припомня в мотивите си президентът.

Източник: БГНЕС    
Вето на президента Илияна Йотова Изборен кодекс БСП-Обединена левица Ограничаване на секции Българи в чужбина Избирателно право Нарушаване на Конституцията Крум Зарков Народно събрание
Последвайте ни
НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 14 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 17 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 15 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 9 минути

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 30 минути

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Любопитно Преди 45 минути

Очакваме я по време на „Гала в София” 2026 в компанията на топ световните изпълнители Йонас Кауфман и HAUSER

Емил Дечев

СГП за „Петрохан“: Не сме искали обяснения от министъра, нито сме определяли час за разпит

България Преди 52 минути

Софийска градска прокуратура (СГП) излезе с извънредно опровержение по горещите разследвания „Петрохан“ и „Околчица“. От държавното обвинение са категорични: наблюдаващият прокурор никога не е изисквал обяснения от служебния министър на вътрешните работи, нито е насрочвал „среща“ за днес в 10:00 часа

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

България Преди 54 минути

Депутатите изчетоха декларации, като част от парламентарните групи изразиха категорично осъждане, а други отправиха противоположни послания

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

Любопитно Преди 57 минути

Очакваме го по време на „Гала в София” 2026 с концерта „Синя нощ” на 27 август на площад „Св. Александър Невски”

Жестока катастрофа край Чирпан блокира "Тракия" в посока София

Жестока катастрофа край Чирпан блокира "Тракия" в посока София

България Преди 1 час

Инцидентът предизвика спиране на движението по магистралата и затруднения за шофьорите

Снимката е илюстративна

Учени извършиха компютърна томография на 2000-годишни мумии - откритията ги шокираха

Свят Преди 1 час

Модерната 3D технология разкри неподозирани тайни на древните египтяни: От следи от сложни операции до болките, с които жреците са се борили преди 2000 години

,

Жена, обявена за изчезнала през 2001 г., разкри защо е избягала от семейството си

Свят Преди 1 час

Смит е била на 38 години, когато съпругът ѝ съобщава, че е напуснала дома им в Еден на 9 декември 2001 г., за да пазарува за Коледа

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Пари Преди 1 час

Модерната търговия в България влиза в нов етап на развитие

Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Свят Преди 1 час

На изказването реагира говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня

Снимката е илюстративна

Трагедия в Ботевград: 2-годишно дете издъхна след токов удар в дома си

България Преди 1 час

Според първоначалните данни, подадени от родителите пред служителите на реда, момченцето е било поразено от токов удар в дома им

Меган Маркъл и принц Хари

Меган Маркъл планира завръщане в Англия, посети Йордания с принц Хари

Любопитно Преди 1 час

Херцозите на Съсекс пристигнаха в Йордания за двудневно посещение по покана на генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) д-р Тедрос Адханом

<p>Нови&nbsp;зам.-министри в МЗ: Как разпределиха ключовите ресори</p>

Определиха новите зам.-министрите в Министерството на здравеопазването

България Преди 1 час

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Любопитно Преди 1 час

Бери уточни, че категорично отказва да симулира оргазъм, само за да угоди на партньора си

,

„Махайте се от пътя!“: Избягали крави окупираха магистрала по време на снежна буря

Любопитно Преди 1 час

Шофьори и полиция влязоха в ролята на каубои насред снежна виелица, за да усмирят две животни, решили да се разходят по натоварена пътна артерия

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg

България отново на литературната карта на света! Рене Карабаш с номинация за „Букър“

Edna.bg

Meta спира уеб версията на Messenger от април

Edna.bg

Бразилецът Карлос Барбоса се прицели в титлата на SENSHI Grand Prix

Gong.bg

Шампионска лига: Байер, Нюкасъл и Будьо/Глимт продължават напред

Gong.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg

Дете загина, поразено от токов удар в Ботевград

Nova.bg