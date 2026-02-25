Свят

Тъмната страна на медитацията и осъзнатостта, за която рядко говорим

През последните осем години се наблюдава бум на научни изследвания в тази област. Тези проучвания показват, че нежеланите реакции не са рядкост

25 февруари 2026, 13:41
Тъмната страна на медитацията и осъзнатостта, за която рядко говорим
Източник: iStock

Т ъй като осъзнатостта е нещо, което можете да практикувате у дома безплатно, тя често звучи като перфектният тоник за стрес и проблеми с психичното здраве.

Осъзнатостта е вид будистка медитация, при която се фокусирате върху това да осъзнавате какво усещате, мислите и чувствате в настоящия момент.

Първото документирано доказателство за това, открито в Индия, е на повече от 1500 години. Писанието за медитация Дхарматрата, написано от общност от будисти, описва различни практики и включва съобщения за симптоми на депресия и тревожност, които могат да се появят след медитация.

В него се описват и когнитивните аномалии, свързани с епизоди на психоза, дисоциация и деперсонализация (когато хората чувстват светът като „нереален“).

През последните осем години се наблюдава бум на научни изследвания в тази област. Тези проучвания показват, че нежеланите реакции не са рядкост.

Проучване от 2022 г. , използващо извадка от 953 души в САЩ, които медитират редовно, показва, че над 10 процента от участниците са изпитали нежелани реакции, които са оказали значително отрицателно въздействие върху ежедневието им и са продължили поне един месец.

Според преглед на над 40 години изследвания, публикуван през 2020 г., най-честите нежелани реакции са тревожност и депресия. Следват ги психотични или налудни симптоми, дисоциация или деперсонализация и страх или ужас.

Проучванията също така установяват, че нежелани реакции могат да се появят при хора без предишни проблеми с психичното здраве, при тези, които са имали само умерено излагане на медитация, и те могат да доведат до дълготрайни симптоми .

Западният свят също има доказателства за тези неблагоприятни ефекти от дълго време.

През 1976 г. Арнолд Лазар, ключова фигура в движението за когнитивно-поведенческа наука, заявява, че медитацията, когато се използва безразборно, може да предизвика „сериозни психиатрични проблеми като депресия, възбуда и дори шизофренна декомпенсация“.

Има доказателства, че осъзнатостта може да е от полза за благосъстоянието на хората. Проблемът е, че треньорите, видеоклиповете, приложенията и книгите за осъзнатост рядко предупреждават хората за потенциалните неблагоприятни ефекти.

Професорът по мениджмънт и ръкоположен будистки учител Роналд Пърсър пише в книгата си от 2023 г. „МакМайндулфълнес“, че осъзнатостта се е превърнала в един вид „капиталистическа духовност“.

Само в САЩ медитацията струва 2,2 милиарда щатски долара (1,7 милиарда британски лири). А висшите фигури в индустрията за осъзнатост би трябвало да са наясно с проблемите, свързани с медитацията.

Джон Кабат-Зин, ключова фигура зад движението за осъзнатост, призна в интервю за „Гардиън“ от 2017 г. , че „90 процента от изследванията за положителните въздействия са под нивото“.

В предговора си към доклада на британския парламент за осъзнатост от 2015 г., Джон Кабат-Зин предполага, че медитацията за осъзнатост може в крайна сметка да трансформира „кои сме ние като човешки същества и отделни граждани, като общности и общества, като нации и като вид“.

Този религиозен ентусиазъм за силата на осъзнатостта да променя не само отделни хора, но и хода на човечеството е често срещан сред нейните застъпници. Дори много атеисти и агностици, които практикуват осъзнатост, вярват, че тази практика има силата да увеличи мира и състраданието в света.

Медийното обсъждане на осъзнатостта също е донякъде небалансирано.

В книга, написана с клиничния психолог Катрин Уикхолм, „Хапчето Буда“, включваше глава, обобщаваща изследванията върху неблагоприятните ефекти от медитацията. Тя беше широко разпространена от медиите, включително статия в New Scientist и документален филм по BBC Radio 4 .

Но през 2022 г. имаше слабо медийно отразяване на най-скъпото проучване в историята на науката за медитацията (над 8 милиона щатски долара, финансирано от изследователската благотворителна организация Wellcome Trust).

Проучването е изследвало повече от 8000 деца (на възраст 11-14 години) в 84 училища във Великобритания от 2016 до 2018 г. Резултатите от него показват, че осъзнатостта не е подобрила психичното благополучие на децата в сравнение с контролна група и дори може да е имала вредни последици за тези, които са били изложени на риск от проблеми с психичното здраве.

Етични последици

Етично ли е да се продават приложения за осъзнатост, да се преподават курсове по медитация или дори да се използва осъзнатост в клиничната практика, без да се споменават нейните нежелани ефекти? Като се имат предвид доказателствата за това колко разнообразни и често срещани са тези ефекти, отговорът би трябвало да е „не“.

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан

Въпреки това, много инструктори по медитация и осъзнатост вярват, че тези практики могат да донесат само добро и не знаят за потенциала за нежелани ефекти.

Най-често хора, които са претърпели неблагоприятни последици от медитацията, казват че учителите не им вярват. Обикновено им се казва просто да продължат да медитират и това ще отшуми.

Изследванията за безопасното практикуване на медитация са започнали едва наскоро, което означава, че все още няма ясни съвети, които да се дадат на хората. Съществува по-широк проблем, а именно, че медитацията се занимава с необичайни състояния на съзнанието и ние нямаме психологически теории за ума, които да ни помогнат да разберем тези състояния.

Но има ресурси, които хората могат да използват, за да научат за тези нежелани реакции. Те включват уебсайтове, създадени от медитиращи , които са преживели сериозни нежелани реакции, и академични наръчници със специални раздели по тази тема.

В САЩ има клинична служба, посветена на хора, преживели остри и дългосрочни проблеми, ръководена от изследовател на осъзнатостта.

Засега, ако медитацията ще се използва като инструмент за благополучие или терапия, обществеността трябва да бъде информирана за потенциала ѝ за вреда.

Източник: sciencealert    
Осъзнатост Медитация Нежелани реакции Психично здраве Тревожност Депресия Рискове от медитация Научни изследвания Етични последици Комерсиализация
Последвайте ни

По темата

„Уплашени хора ме атакуват, за да не науча истината за Петрохан“: Министър Дечев в НС

„Уплашени хора ме атакуват, за да не науча истината за Петрохан“: Министър Дечев в НС

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Тръмп шокира с AI видео, на което „бие“ канадски хокеист

Тръмп шокира с AI видео, на което „бие“ канадски хокеист

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 15 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 19 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 16 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

Свят Преди 12 минути

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 14 минути

Кой ще си тръгне в началото на приключението в Hell’s Kitchen?

<p>Правителството одобри план за изборите на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро</p>

Правителството одобри план за парламентарните избори на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро

България Преди 35 минути

МС възлага координацията на изборите на ключови министри, включително МВР, МВнР, МРРБ и електронното управление

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Любопитно Преди 42 минути

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

България Преди 44 минути

Лидерът на МЕЧ обясни, че техният законопроект е бил за това, само в Турция да бъдат ограничени избирателните секции

Елейса Росел Апарисио и Томас Лукас Волтер са двойката, която си каза "Да" по време на шоуто на Bad Bunny на Super Bowl

От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

Любопитно Преди 1 час

„Случиха се много страхотни неща“, казва Волтер, но „това, за което съм най-развълнуван, е, че вече имам съпруга. Партньор за цял живот и най-добър приятел за цял живот“

<p>Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване</p>

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване

България Преди 1 час

По време на изслушване в Народното събрание той заяви, че категорично не приема мотивите за освобождаването си и изрази притеснения за обективността на разследването по случая „Петрохан“

<p>Самолет кацна в Маями с дупка от куршум на крилото</p>

Самолет на "Америкън Еърлайнс" кацна в Маями с дупка от куршум на крилото

Свят Преди 1 час

Инцидентът е установен след полет от Колумбия, няма пострадали, а машината ще премине цялостен ремонт в Далас

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 1 час

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Искра Михайлова: Трима депутати са допуснали грешка, ще поправят вота си

Искра Михайлова: Трима депутати са допуснали грешка, ще поправят вота си

България Преди 1 час

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова-Копарова, след като парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 2 часа

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

САЩ: Повечето американци не одобряват политиките на Тръмп

САЩ: Повечето американци не одобряват политиките на Тръмп

Свят Преди 2 часа

60% от американците са недоволни от политиките на Доналд Тръмп

Йонас Кауфман – Кралят на операта

Йонас Кауфман – Кралят на операта

Любопитно Преди 2 часа

Очакваме го заедно със Соня Йончева на 25 август в „Тоска” под открито небе в София

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Любопитно Преди 2 часа

Очакваме я по време на „Гала в София” 2026 в компанията на топ световните изпълнители Йонас Кауфман и HAUSER

Изоставеният от майка си японски макак Пънч

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Любопитно Преди 2 часа

Феновете му за кратко си отдъхнаха, когато се появиха кадри на друг макак, който реше и утешава Пънч. Само дни по-късно обаче Пънч бил отхвърлен втори път – и този път по още по-агресивен начин

Емил Дечев

СГП за „Петрохан“: Не сме искали обяснения от министъра, нито сме определяли час за разпит

България Преди 2 часа

Софийска градска прокуратура (СГП) излезе с извънредно опровержение по горещите разследвания „Петрохан“ и „Околчица“. От държавното обвинение са категорични: наблюдаващият прокурор никога не е изисквал обяснения от служебния министър на вътрешните работи, нито е насрочвал „среща“ за днес в 10:00 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Миро обяви датите на турнето си, пуска и албум

Edna.bg

България отново на литературната карта на света! Рене Карабаш с номинация за „Букър“

Edna.bg

Георги Иванов: Последните години сме обърнали пирамидата

Gong.bg

Това ли е новата на Ламин Ямал - облече екип на Барселона специално заради него

Gong.bg

Емил Дечев пред НС за случая „Петрохан“: Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди убийствата

Nova.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg