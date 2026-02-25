Тъмната страна на медитацията и осъзнатостта, за която рядко говорим

Т ъй като осъзнатостта е нещо, което можете да практикувате у дома безплатно, тя често звучи като перфектният тоник за стрес и проблеми с психичното здраве.

Осъзнатостта е вид будистка медитация, при която се фокусирате върху това да осъзнавате какво усещате, мислите и чувствате в настоящия момент.

Първото документирано доказателство за това, открито в Индия, е на повече от 1500 години. Писанието за медитация Дхарматрата, написано от общност от будисти, описва различни практики и включва съобщения за симптоми на депресия и тревожност, които могат да се появят след медитация.

В него се описват и когнитивните аномалии, свързани с епизоди на психоза, дисоциация и деперсонализация (когато хората чувстват светът като „нереален“).

През последните осем години се наблюдава бум на научни изследвания в тази област. Тези проучвания показват, че нежеланите реакции не са рядкост.

Проучване от 2022 г. , използващо извадка от 953 души в САЩ, които медитират редовно, показва, че над 10 процента от участниците са изпитали нежелани реакции, които са оказали значително отрицателно въздействие върху ежедневието им и са продължили поне един месец.

Според преглед на над 40 години изследвания, публикуван през 2020 г., най-честите нежелани реакции са тревожност и депресия. Следват ги психотични или налудни симптоми, дисоциация или деперсонализация и страх или ужас.

Проучванията също така установяват, че нежелани реакции могат да се появят при хора без предишни проблеми с психичното здраве, при тези, които са имали само умерено излагане на медитация, и те могат да доведат до дълготрайни симптоми .

Западният свят също има доказателства за тези неблагоприятни ефекти от дълго време.

През 1976 г. Арнолд Лазар, ключова фигура в движението за когнитивно-поведенческа наука, заявява, че медитацията, когато се използва безразборно, може да предизвика „сериозни психиатрични проблеми като депресия, възбуда и дори шизофренна декомпенсация“.

Има доказателства, че осъзнатостта може да е от полза за благосъстоянието на хората. Проблемът е, че треньорите, видеоклиповете, приложенията и книгите за осъзнатост рядко предупреждават хората за потенциалните неблагоприятни ефекти.

Професорът по мениджмънт и ръкоположен будистки учител Роналд Пърсър пише в книгата си от 2023 г. „МакМайндулфълнес“, че осъзнатостта се е превърнала в един вид „капиталистическа духовност“.

Само в САЩ медитацията струва 2,2 милиарда щатски долара (1,7 милиарда британски лири). А висшите фигури в индустрията за осъзнатост би трябвало да са наясно с проблемите, свързани с медитацията.

Джон Кабат-Зин, ключова фигура зад движението за осъзнатост, призна в интервю за „Гардиън“ от 2017 г. , че „90 процента от изследванията за положителните въздействия са под нивото“.

В предговора си към доклада на британския парламент за осъзнатост от 2015 г., Джон Кабат-Зин предполага, че медитацията за осъзнатост може в крайна сметка да трансформира „кои сме ние като човешки същества и отделни граждани, като общности и общества, като нации и като вид“.

Този религиозен ентусиазъм за силата на осъзнатостта да променя не само отделни хора, но и хода на човечеството е често срещан сред нейните застъпници. Дори много атеисти и агностици, които практикуват осъзнатост, вярват, че тази практика има силата да увеличи мира и състраданието в света.

Медийното обсъждане на осъзнатостта също е донякъде небалансирано.

В книга, написана с клиничния психолог Катрин Уикхолм, „Хапчето Буда“, включваше глава, обобщаваща изследванията върху неблагоприятните ефекти от медитацията. Тя беше широко разпространена от медиите, включително статия в New Scientist и документален филм по BBC Radio 4 .

Но през 2022 г. имаше слабо медийно отразяване на най-скъпото проучване в историята на науката за медитацията (над 8 милиона щатски долара, финансирано от изследователската благотворителна организация Wellcome Trust).

Проучването е изследвало повече от 8000 деца (на възраст 11-14 години) в 84 училища във Великобритания от 2016 до 2018 г. Резултатите от него показват, че осъзнатостта не е подобрила психичното благополучие на децата в сравнение с контролна група и дори може да е имала вредни последици за тези, които са били изложени на риск от проблеми с психичното здраве.

Етични последици

Етично ли е да се продават приложения за осъзнатост, да се преподават курсове по медитация или дори да се използва осъзнатост в клиничната практика, без да се споменават нейните нежелани ефекти? Като се имат предвид доказателствата за това колко разнообразни и често срещани са тези ефекти, отговорът би трябвало да е „не“.

Въпреки това, много инструктори по медитация и осъзнатост вярват, че тези практики могат да донесат само добро и не знаят за потенциала за нежелани ефекти.

Най-често хора, които са претърпели неблагоприятни последици от медитацията, казват че учителите не им вярват. Обикновено им се казва просто да продължат да медитират и това ще отшуми.

Изследванията за безопасното практикуване на медитация са започнали едва наскоро, което означава, че все още няма ясни съвети, които да се дадат на хората. Съществува по-широк проблем, а именно, че медитацията се занимава с необичайни състояния на съзнанието и ние нямаме психологически теории за ума, които да ни помогнат да разберем тези състояния.

Но има ресурси, които хората могат да използват, за да научат за тези нежелани реакции. Те включват уебсайтове, създадени от медитиращи , които са преживели сериозни нежелани реакции, и академични наръчници със специални раздели по тази тема.

В САЩ има клинична служба, посветена на хора, преживели остри и дългосрочни проблеми, ръководена от изследовател на осъзнатостта.

Засега, ако медитацията ще се използва като инструмент за благополучие или терапия, обществеността трябва да бъде информирана за потенциала ѝ за вреда.