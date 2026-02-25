Любопитно

Йонас Кауфман – Кралят на операта

Очакваме го заедно със Соня Йончева на 25 август в „Тоска” под открито небе в София

25 февруари 2026, 12:31
О пределян от The Telegraph като „най-великият тенор в света“, Йонас Кауфман е изпълнил над 70 роли в най-престижните оперни театри по цялото земно кълбо. The New York Times го описва като певец с „кристално ясни височини и съчетание от мъжественост и нежност в пеенето“, като същевременно възхвалява неговата „изтънчена музикалност“. Освен блестящ вокален техник, неговите изпълнения са високо ценени и заради драматичното им въздействие: „Той въплъщава всяка роля с такава отдаденост, че кара зрителя да мисли, че това е последният път, когато ще изпълни това произведение“ (Télérama). Един от най-големите съвременни интерпретатори на класически песенен репертоар, Кауфман е изключително търсен и като концертен изпълнител. Неговите участия и записи са му донесли множество отличия, включително единадесет награди Opus Klassik (бившите ECHO Klassik), както и приза „Певец на годината“ от редица списания за класическа музика като Opernwelt, Diapason и Musical America. Удостоен е с рицарско звание Кавалер на ордена за изкуства и литература на Министерство на културата на Франция, германският тенор е носител и на редица други престижни звания, вкл. Камерзенгер в Германия и Австрия.

Освен международната си сценична дейност, през 2024 г. Йонас Кауфман е назначен за директор на Тиролския оперен фестивал. През 2025 година благодрение на него бе възстановена продукцията на „Палячи“ от Леонкавало във Виенската държавна опера, последвана от азиатско турне с оперни концерти и рецитали, рецитално турне с Диана Дамрау и Хелмут Дойч (с песни от Густав Малер и Ричард Щраус), главната роля в „Парсифал“ на фестивала в Ерл и нова постановка на „Палячи“ в Баварската държавна опера в Мюнхен.

Акцентите в неговия творчески сезон 2025/2026 включват Каварадоси в „Тоска“ в Цюрих, Париж и София (!), Айзенщайн в „Прилепът“ за Нова година във Виенската държавна опера, Калаф в „Турандот“ в Баварската държавна опера, както и турнето „Магически мелодии“. В началото на сезона излезе и най-новият му албум „Doppelgänger“ („Двойник”) за Sony Classical, включващ уникални записни на Шуман и Шуберт.

С глас, който блести в изключително разнообразен репертоар, Кауфман е признат за своите интерпретации на френски, немски и италиански роли, както и за богатите си рецитални програми. Сред най-запомнящите му се роли са Дон Хосе („Кармен”), Вертер („Вертер”), Дон Карлос („Дон Карлос”), Отело („Отело”), Андре Шение („Андре Шение”), Маурицио („Адриана Лекуврьор”), Лоенгрин („Лоенгрин”), Парсифал („Парсифал’) и Флорестан („Фиделио”), които е изпълнявал на сцени като Миланската Скала, Кралската опера в Лондон (Ковънт Гардън), Баварската държавна опера, Метрополитън опера в Ню Йорк, Цюрихската опера, Парижката опера и Виенската опера. Той има издадени множество записи, обхващащи разнообразен репертоар – оперни произведения, песенни цикли, оперети и други.

Йонас Кауфман и българската оперна прима Соня Йончева са чести сценични партньори, обичани като творческа двойка от ценителите по цял свят. Първата им съвместна изява е по време на оперетен фестивал на открито (на плаваща платформа на езеро в Австрия) през 2013 г. След това са имали съвместни изяви в знаковите опери „Дон Карлос” в Париж, „Андре Шение” в Милано, „Тоска” в Цюрих и други. Соня Йончева участва и в албума на Йонас Кауфман от 2024 г. с любовни дуети от опери на Джакомо Пучини. В него двамата изпълняват именно „Тоска” – операта която ще представят и на 25 август пред 10 000 души на площад „Св. Александър Невски” в духовното сърце на българската столица, под музикалния съпровод на хора и оркестъра на Софийската опера с диригент Григор Паликаров.

Билетите са налични в мрежата на kupibileti.bg тук: https://www.kupibileti.bg/bg/category/167

Нова Броудкастинг Груп е ексклузивен медиен партньор на фестивала „Гала в София” 2026.

