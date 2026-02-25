АПС за отхвърленото вето на президента за промени в ИК: Ще сезираме КС

Щ е сезираме Конституционния съд, каза заместник-председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Танер Али пред журналисти по повод отхвърленото в пленарната зала вето на президента Илияна Йотова за промени в Изборния кодекс.

Това, което се случи днес, няма нищо общо с демокрацията, която съществува в България и по света, заяви Али.

Благодарение на „ДПС – Ново начало“ с техните три гласа при повторното гласуване плюс двама независими беше подкрепен законопроектът на второ четене, посочи Танер Али. Той припомни, че до промените в Изборния кодекс се е стигнало по предложение на "Възраждане" секциите в страните извън ЕС да се намалят до 20. По думите му, трима народни представители от „ДПС – Ново начало“ са направили кворум на комисия при първото гласуване на законопроекта, за да може той да влезе в зала.

Днес маските паднаха, досега всичко успяваха да направят и с БСП, и с ГЕРБ и с „Има такъв народ“, когато искаха някакво мнозинство или нещо тяхно да бъде решено – на „ДПС – Ново начало“, те успяваха да убедят народни представители или директно цели парламентарни групи, но днес те не го направиха. Крият се зад някаква завеса, защото съвестта ги гризе, коментира Танер Али.

Али коментира и заявлението на народния представител Едис Даудов, който тази сутрин положи клетва, за напускане на групата на АПС. Трябва да попитаме колко пари е взел от Делян Пеевски, каза Танер Али.