Едноминутното видео беше публикувано в профила на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник

25 февруари 2026, 14:24
Тръмп шокира с AI видео, на което „бие" канадски хокеист
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп сподели видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен как удря канадски хокеист, след като отборът на САЩ спечели златния медал във финала на Зимните олимпийски игри в неделя (22 февруари).

Едноминутното видео, публикувано в профила на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник, показва президента как се пързаля по леда с костюм и вратовръзка, блъска канадски играчи, след което сваля ръкавиците си и многократно удря един от тях в лицето.

По-късно във видеотоТръмп отбелязва гол и е прегърнат от играчите на САЩ.

Мъжкият национален отбор по хокей на лед на САЩ победи Канада с гол в продължението, осигурявайки на тима първи олимпийски златен медал в този спорт след победата им над СССР през 1980 г.

В един момент се очакваше Тръмп да присъства на финала в Милано. В социалните мрежи се разпространи видео на Каш Пател, неговия директор на ФБР, който изпива бира на екс и празнува с играчите на САЩ след мача, след като по-рано беше настоявал, че няма да лети до Италия, за да „виси на Олимпиадата“.

Финалът беше силно очакван предвид неотдавнашните словесни сблъсъци между Тръмп и Марк Карни, министър-председателя на Канада, както и заплахите на Тръмп да превърне северния си съсед в 51-вия щат. Карни отхвърли предложението за анексиране, заявявайки, че Канада „не е за продан“.

Канадците отговориха, като освиркваха американския национален химн по време на професионални мачове по баскетбол и хокей на лед, чиито лиги включват отбори и от двете държави.

Отборът на САЩ беше освиркан, докато играчите излизаха на леда в началото на финалния мач на Олимпиадата.

По-рано този месец Тръмп публикува друго видео, генерирано с изкуствен интелект, което изобразяваше бившата първа двойка на САЩ Барак и Мишел Обама като маймуни.

Видеото по-късно беше премахнато от профила на Тръмп в Truth Social след критики, въпреки по-ранните опити на прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит да го защити и да осъди „фалшивото възмущение“. След като публикацията беше изтрита, служител на Белия дом заяви, че видеото е било „погрешно публикувано от член на персонала“.

Източник: The Telegraph    
Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Българският роман
Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Директорът на Лувъра подаде оставка
Директорът на Лувъра подаде оставка

