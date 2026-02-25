„Уплашени хора ме атакуват, за да не науча истината за Петрохан“: Министър Дечев в НС

Н е съм се срещал с разследващи полицаи и всичко друго казано е невярно, каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на изслушването му в пленарната зала. Изслушването на Дечев и ръководители на служби в МВР е заради информация за оказван натиск от страна на служебния министър по случая „Петрохан“. Точката е в дневния ред на народните представители по предложение на „Има такъв народ“. Няма как да се опитам да променя начина, по който се води разследването на двата разследващи екипа, каза още Дечев.

Очевидно е, че има уплашени хора, които ме атакуват, защото не искат аз да науча истината по случая "Петрохан", каза още служебният министър. Политическите и медийни спекулации за мои кадрови решения по отношение на работещите по двата случая "Петрохан" и "Околчица" се развиха часове след поемането ми на поста. Още в понеделник разговарях с екипите, работещи по разследването и заявих, че не отговаря на истината информацията за кадрови промени, промяна в екипи, не съм поставял въпроса за търсене на дисциплинарна отговорност. Уверих служителите в това, което ще кажа и сега – не съм се намесвал и няма да се меся в това как разследващите да водят разследването, кои доказателства да кредитират, кои версии да поддържат или изключат.

Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство и може би самоубийство, други избързаха да кажат тяхната версия, да дават кино идеи какво се е случило, да засягат богословска тематика дали нещо е богоугодно, каза още Дечев. Настоях за пълно и всестранно обективно разследване и за двата случая. Единственото, което съм поискал от хората, с които се видях в понеделник, беше да разкрият обективната истина, да работят по всички възможни версии, защото виждам, че обществото е под огромно напрежение. Като ръководител държа да подчертая – имам право да се запозная с всичко, което се случва в МВР, как иначе да нося отговорност, как да отговарям пред вас, ако не зная какво се случва в моето ведомство, попита Дечев.

Служебното правителство разполага с ограничено време и трябва максимално бързо да навляза в работата, за да мога да окажа максимално съдействие на колегите. Служителите могат да разчитат на пълно съдействие, ръководството на МВР е готово да подпомогне работата, включително и с помощ от чужбина, каза още Дечев.

Констатирани са сериозни пропуски в доклада на МВР, има случаи, в които оперативен работник от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" се е срещал с хора, имащи връзка с убитите, водил е беседи, няма докладни записки и трябва да разчитаме на неговата памет какво се е случило. Единствените служители в МВР, на които аз не мога да дам никакви заповеди, са разследващите полицаи. Аз не съм се срещал с разследващи полицаи и всичко друго казано е невярно. Законът за МВР казва, че министърът провежда държавна политика по противодействие на престъпността, определя стратегически приоритети и задачи, свързани с дейността на МВР и отговаря за изпълнението им, получава информация за исканите и ползваните от МВР специални разузнавателни средства, каза още Дечев.