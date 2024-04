Байдън към Нетаняху: САЩ няма да участват в израелска контраофанзива срещу Иран

П резидентът на САЩ Джо Байдън е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че САЩ няма да участват в каквато и да било израелска контраофанзива срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на Си Ен Ен и "Уолстрийт джърнъл".

Иран снощи изстреля стотици дронове и ракети срещу Израел в отговор на предполагаемата израелска атака срещу иранското консулство в Сирия на 1 април.

В разговор с Нетаняху късно снощи Байдън е посочил, че не е необходим по-нататъшен отговор и високопоставени американски служители са казали на техните израелски колеги, че САЩ няма да участват в контраофанзива срещу Иран, съобщиха Си Ен Ен и "Уолстрийт джърнъл".

