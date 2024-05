САЩ се възхитиха от самолета на Путин

В луксозния самолет Ил-96-300ПУ на руския президент Владимир Путин има кабинет за държавния глава, конферентни зали, клиника, ресторант, бар и дори фитнес зала. Има и модерни комуникационни системи, възможност за управление на ядрени сили и средства за самоотбрана. За това пише американското издание Slash Gear.

Putin's reaction on seeing Russian Fighter Jets escorting his plane pic.twitter.com/Vo3mpXjbsf