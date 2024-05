Тръмп: Путин ще освободи репортера на "Уолстрийт Джърнал"

Д оналд Тръмп написа в социалните мрежи, че ще използва приятелството си с руския президент Владимир Путин за освобождаването на журналиста от „Уолстрийт Джърнал“ Еван Гершкович от руски затвор, предаде Ройтерс.

Тръмп написа в собствената си социална мрежа „Трут соушъл“, че това ще стане съвсем скоро след изборите през ноември, на които той се надява да победи президента Джо Байдън и да се върне в Белия дом.

"Еван Гершкович, репортерът от „Уолстрийт Джърнал“, който е задържан в Русия, ще бъде освободен почти незабавно след изборите, но определено преди да встъпя в длъжност. Той ще бъде у дома, в безопасност и със своето семейство", написа Тръмп. „Владимир Путин, президент на Русия, ще направи това за мен, но за никого друг, и няма да платим нищо!“, допълни Тръмп.

Той не спомена за никакви контакти с Путин, нито каза какви са основанията му да вярва, че руският лидер ще освободи Гершкович.

