Руски източници: Путин е готов да замрази войната в Украйна

Р уският президент Владимир Путин е готов да спре войната в Украйна с договорено прекратяване на огъня, което да признае сегашните линии на бойното поле, но е готов да продължи войната, ако Киев и Западът не реагират, казаха четири руски източника пред Ройтерс.

Три от източниците, запознати с дискусиите в обкръжението на Путин, посочиха, че руският президент пред малка група съветници е изразил разочарованието си от осуетяването на преговорите от страна на Запада и от решението на украинския президент Володимир Зеленски да не преговаря с него.

„Путин може да се бори толкова дълго, колкото е необходимо, но Путин е готов и за прекратяване на огъня - да замрази войната“, каза четвъртият високопоставен руски източник, който е работил с руския президент и е запознат с разговорите на най-високо ниво в Кремъл.

