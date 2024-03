САЩ са похарчили 20 млн. долара за поддръжка на суперяхта, конфискувана от руски олигарх

П равителството на САЩ харчи по близо 1 милион долара месечно за поддръжката на луксозна суперяхта, конфискувана от санкциониран руски олигарх, като част от усилията на Министерството на правосъдието да окаже натиск върху Кремъл, съобщава CNN.

348-футовата яхта "Амадея" (Amadea) беше един от първите трофеи, за които прокурорите претендираха в рамките на усилията на работната група да потърси отговорност от руснаци, приятелски настроени към Кремъл.

(Във видеото научете повече по темата: След очакванията за срив: Икономистите са единодушни, че руската икономика не колабира)

Супер яхтата беше конфискувана, докато беше закотвена в пристанище във Фиджи през 2022 г. от служители на местните правоприлагащи органи и ФБР. Американските прокурори твърдят, че собственикът ѝ Сюлейман Керимов, който е натрупал богатството си от злато, е нарушил американските санкции, като е използвал американската банкова система, за да покрие разходите за плавателния съд. Яхтата е акостирала в Сан Диего.

The US government is spending nearly $1 million a month to maintain a luxury superyacht seized from a sanctioned Russian oligarch as part of the Justice Department’s effort to put pressure on the Kremlin. https://t.co/XhkqsR1XPN

Сега федералните прокурори са поискали от съдия разрешение да продадат плавателния съд, заявявайки, че разходите за него са прекомерни и са стрували на правителството около 20 млн. долара, според последните съдебни документи.

Според Маршалската служба на САЩ суперяхтата е оценена на 230 милиона долара.

"Прекомерно" е данъкоплатците да плащат почти един милион долара на месец за поддръжка на "Амадея", когато тези разходи могат да бъдат сведени до нула чрез междинна продажба", пишат прокурорите в жалба по-рано този месец.

The #US #DOJ has filed a civil forfeiture complaint against the 348-foot yacht Amadea - which is owned by sanctioned #Russian oligarch Suleiman Kerimov.



They claim the £300mn yacht is forfeitable since it was "improved and maintained" in violation of US sanctions against…