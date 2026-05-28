България

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Той бе заловен с наркотичното вещество в курортен комплекс "Пампорово"

28 май 2026, 15:54
Условна присъда за сина на Атанас Бобоков
Източник: БТА

С инът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, е осъден условно на 10 месеца затвор с три години изпитателен срок за държане с цел разпространение на 122 грама марихуана, съобщиха от Окръжната прокуратура в Смолян.

Той е признат за виновен за това, че на 15 януари, в курортен комплекс "Пампорово", е заловен с наркотичното вещество, предаде NOVA.

Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков

Към момента на извършване на престъплението Бобоков е бил ученик 12-и клас. Той закупил около 125 г марихуана, която разпределил в множество опаковки с цел да ги продаде на различни хора в "Пампорово". След това прибрал опаковките с марихуана в личния си автомобил.

При проверка на превозното средство органите на реда установили, че обвиняемият държи  марихуана. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване.

Източник: NOVA    
Божидар Бобоков Атанас Бобоков марихуана
Последвайте ни
Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

С викове

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
С каква храна да храня котката си: мокра или суха

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

България Преди 18 минути

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Любопитно Преди 27 минути

Не пропускайте новия епизод в петък от 21:00 ч. по NOVA

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Любопитно Преди 1 час

Премиерната поредица на NOVA е гледана от над една четвърт от зрителите

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

Свят Преди 1 час

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

България Преди 1 час

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Свят Преди 1 час

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Свят Преди 2 часа

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

България Преди 2 часа

Има опасност България да загуби десетки милиони по външни проекти, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Любопитно Преди 2 часа

Ново научно изследване успокоява двойките: мислите за трети хора по време на интимност са много по-чести, отколкото предполагаме. Ето как сексуалните фантазии влияят на удовлетворението от връзката и кога всъщност трябва да се притесняваме

<p>Учени съживиха човешки мозък в лаборатория</p>

Отвъд смъртта: Учени съживиха човешки мозък в лаборатория и направиха неочакван пробив

Любопитно Преди 2 часа

Системата е проектирана да помогне за изучаването на ефектите от нови лекарства върху реални човешки клетки в борбата срещу тежки заболявания

Снимката е илюстративна

„Супер Ел Ниньо“: Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои

Свят Преди 2 часа

Учените предупреждават за невиждано затопляне на океана през есента, което ще донесе брутални аномалии и може да превърне следващата година в най-горещата в историята

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

България Преди 2 часа

Партийни представители и общински служители се събраха пред сградата на МВР

Синди Крауфорд разкри здравословен проблем, с който се бори от 10 години

Синди Крауфорд разкри здравословен проблем, с който се бори от 10 години

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът Синди Крауфорд разкри, че страда от блефароптоза – състояние, което причинява увисване на клепачите. На прага на своите 60 години иконата на 90-те споделя за предизвикателствата пред красотата и как поддържа увереността си днес

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Любопитно Преди 3 часа

Етикетирането на някого като психопат обикновено го превръща в социален парий. Образи като Чарлз Менсън или Ханибъл Лектър ни карат да виждаме в тях зловещи фигури – чудовища, които пълнят затворите и доминират в шокиращите заглавия по медиите

<p>Кметът на Кърджали с първи думи след разпита</p>

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

България Преди 3 часа

Това каза градоначалникът на излизане от Областната дирекция на МВР, където по-рано бе отведен за разпит

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

България Преди 3 часа

Синдикатите предупреждават, че дори минималното поскъпване постепенно изяжда доходите на домакинствата

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Даниел Бачорски и непростимата изневяра, която го изстреля на върха

Edna.bg

Валери Йорданов показа порасналата си дъщеря - Йована

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември и Янтра в решаваща битка на баража, съставите

Gong.bg

Лука Модрич се завръща в Реал Мадрид след Мондиал 2026?

Gong.bg

Полицията проверява офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Nova.bg

Кметът на Кърджали след разпита: Не съм издирван престъпник и не се укривам

Nova.bg