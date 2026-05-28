България

Приеха правилника на новото Народно събрание

Парламентът няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания

28 май 2026, 16:01
Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал
Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им
Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове
ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали
Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого
МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“

МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“
Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.
Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Д нес депутатите приеха правилника за организацията и дейността на новото 52-ро Народно събрание.

Парламентът няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители.

Отпадна разпоредбата, според която за времето от откриване на предизборна кампания за избори за народни представители до свикване на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите.   

Напрежение в НС заради промените в правилника на парламента

Освен това депутатите приеха, че извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им. Досега такъв срок не беше посочен в съответния текст от правилника.  

В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, без консултации между парламентарните групи на председателски съвет, решиха още народните представители.

В първата сряда от месеца парламентарните групи вече няма да могат да предлагат в дневния ред да се включват изслушвания. Те ще могат да правят предложения за разглеждане само на законопроекти и проекти за решения, които се включват задължително в програмата на редовното пленарно заседание.  

От две на една минута се намалява времето за процедурни въпроси.

Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. В този случай времето за изказване на народен представител е до една минута, вместо досегашните три минути.  

Времето за дуплика се намалява от три на две минути.  

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Временните комисии се избират от Народното събрание по предложение на една пета от депутатите. Досегашните правила предполагаха това да става по искане на парламентарна група. „За“ бяха 117 депутати, 41 – „против“, осем се въздържаха. Отхвърлено беше предложението на Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ и Божидар Божанов от „Демократична България“, направено в зала, една пета да се замени с една десета, т.е. вместо 48 народни представители право да предложат създаване на временна комисия да имат 24-ма. 

Със 159 гласа „за“, без нито един „против“ и с двама „въздържал се“ (ГЕРБ-СДС) бе прието редакционното предложение на председателя на временната комисия за правилника Димитър Здравков – „Прогресивна България“ (ПБ), направено също в зала, да отпадне първоначалният запис, който даваше право, освен една пета от депутатите, и председателят на парламента да може да предлага създаване на временна комисия. Здравков уточни, че председателят на НС не би злоупотребила с това правомощие, но от „Прогресивна България“ не искали текстът да става прецедент в бъдеще, не можели да носят отговорност за следващи председатели. Разбира се, че обществено значими въпроси ще съберат подписи, повече от 48 – от опозицията, и от мнозинството, коментира Здравков. 

Предметът, числеността, съставът и срокът на действие на временните комисии се определят от Народното събрание, гласуваха депутатите. Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии. Решение за създаване на временна комисия се приема не по-късно от два месеца преди датата за произвеждане на избори за народни представители, гласува НС.

Депутатите приеха още постоянната комисия да се свиква на заседание заедно с проект на дневен ред от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете ѝ или от председателя на Народното събрание. Когато заседанието е свикано в ден, в който НС не заседава, то трябва да бъде обявено най-късно 24 часа преди неговото провеждане, за да може да бъде осигурено присъствието на всички членове на комисията.

Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на сайта на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-късно 48 часа преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.

Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на секцията на комисията на сайта на Народното събрание не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарната зала, освен ако комисията реши друго.

В петдневен срок от заседанието на комисията, чрез транскрибиране на аудио- и/или аудио-визуалния запис в текст, служебно се изработва пълен протокол от заседанието, който се предоставя на председателя на комисията за съгласуване и корекции. Протоколът се подписва от председателя на комисията и от изработилия протокола и се публикува на секцията на комисията на сайта Народното събрание най-късно седем дни след заседанието, гласува парламентът.

При дебата от опозицията възразиха основно срещу решението за една пета и заявиха, че така се ограничава правото им на контрол.

Атанас Славов от „Демократична България“ посочи, че се връща практиката от 44-ото НС, когато беше в сила правилото за 48 народни представители да могат да внесат предложение за създаване на временна комисия. Опозицията е тук, за да предлага алтернативи, не ограничавайте правото за предложения за временна комисия, призова депутатът. Парламентът не е „гумен печат“ на правителството, заяви Славов. Той отбеляза, че по същество с този текст се въвежда забранителна норма.

В реплика Милен Трифонов (ПБ) обясни, че са  против шиканирането на законодателния процес. Над 50-60 закона допълнително можем да приемем, ако спестим от времето за дебати по създаване на временна комисия, добави той.

Росица Кирова, ГЕРБ – СДС, припомни, че според Конституцията НС упражнява парламентарен контрол, в тази връзка с предложението за 48 депутатите се ограничава контролът.

„Има една парламентарна група в 52-рия парламент, която може да събере 48 подписа", подчерта тя. По думите ѝ, НС не е фабрика за производство на стоки от първа необходимост, ускоряването с по два закона отгоре на седмица няма да подобри икономическото положение в държавата, нито качеството на законодателния процес.

Искра Михайлова от „Възраждане" отбеляза, че се премахва възможността група да предлага временна комисия. Но остава правото един човек – председателят на НС, да може да предлага създаването на такава комисия. По-късно този текст отпадна по предложение на ПБ.

„Вие имате възможност да съберете тази една пета, събрахте достатъчно гласове за осакатяването на цяла една Конституция", коментира Стоян Тричков от ПБ. Той подчерта, че се водят изцяло от добри намерения – за по-ефективна и качествена работа на парламента.

„Не съм съгласен да се следва примерът с 48 подписа за внасяне искове до Конституционния съд“, възрази Петър Петров от „Възраждане“. 

Според Велислав Величков от ПП се отнема  конституционна функция на Народното събрание за парламентарен контрол. Дали не се каните да прикривате ваши действия в бъдеще, попита той управляващите.

Петър Витанов, председател на ПГ ПБ, се съгласи, че временната комисия е форма на парламентарен контрол, тя е функция на търсенето на баланс между управление и опозиция, но това не изключва възможността опозицията да търси диалог помежду си. Когато има качествено предложение, важно за държавата, легитимността му трябва да е по-висока, защити той предложението за 48 депутати. Витанов обаче отбеляза, че често тези временни комисии се израждат в политически спектакъл, затова са търсили по-голямата легитимност, по-голямата подкрепа. 

Според Тома Биков от ГЕРБ – СДС качеството на дебата зависи от тези, които говорят.

„От 44-ото НС до днес съм свидетел на различни правилници, но сме ставали свидетели и на всякакви срамни сцени. Затова този порив да се променят някакви правила с цел да се гарантира качество за мен няма да има положителен резултат, ако не се води качествен дебат, подчерта депутатът. Когато предлагате 48 души за временна комисия, стимулирате обединяване на опозицията“, изтъкна Биков.

„Присъединявам се към призива да работим заедно за демонтажа на една свръхконцентрация на власт в определени сектори на съдебната система“, репликира Петър Витанов. 

„Концентрацията на власт не се бори с концентрация на власт – това правите в момента“, коментира Мартин Димитров от „Демократична България“.

„Концентрацията се бори с повече прозрачност, отчетност, добави той. Вие сте получили пълно мнозинство, казвате, че искате да обедините опозицията – когато една управляваща партия си служи с тези аргументи, е ясно, че са йезуитски. Плаши ме чувството на непогрешимост“, посочи Димитров.

Божидар Божанов, „Демократична България“, подчерта, че не са чули убедителни аргументи за временните комисии. По думите му, легитимността ще се определи от гласуването в зала, ако има достатъчно гласове, комисията ще се случи. 

Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24, вместо 25, решиха депутатите с приемането на текстове от проекта на правилник на парламента. Няма да има самостоятелна Комисия по демографска политика, вместо това ще има Комисия по труда, демографската и социална политика. Вместо досегашната Комисия по електронно управление и информационни технологии, ще има Комисия по иновации и дигитална трансформация. Ще има също Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, а Комисията по конституционни и правни въпроси става само Комисия по правни въпроси. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип и се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи.

Източник: БТА    
Народно събрание парламентарен правилник депутати
Последвайте ни
Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

С викове

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

България Преди 18 минути

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Любопитно Преди 27 минути

Не пропускайте новия епизод в петък от 21:00 ч. по NOVA

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

Свят Преди 1 час

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

България Преди 1 час

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Свят Преди 1 час

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Свят Преди 2 часа

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Любопитно Преди 2 часа

Ново научно изследване успокоява двойките: мислите за трети хора по време на интимност са много по-чести, отколкото предполагаме. Ето как сексуалните фантазии влияят на удовлетворението от връзката и кога всъщност трябва да се притесняваме

<p>Учени съживиха човешки мозък в лаборатория</p>

Отвъд смъртта: Учени съживиха човешки мозък в лаборатория и направиха неочакван пробив

Любопитно Преди 2 часа

Системата е проектирана да помогне за изучаването на ефектите от нови лекарства върху реални човешки клетки в борбата срещу тежки заболявания

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Любопитно Преди 3 часа

Етикетирането на някого като психопат обикновено го превръща в социален парий. Образи като Чарлз Менсън или Ханибъл Лектър ни карат да виждаме в тях зловещи фигури – чудовища, които пълнят затворите и доминират в шокиращите заглавия по медиите

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

България Преди 3 часа

Синдикатите предупреждават, че дори минималното поскъпване постепенно изяжда доходите на домакинствата

<p>Отстраниха от длъжност кмета на Лом</p>

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

България Преди 3 часа

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

Свят Преди 3 часа

На 69-годишна възраст издъхна френският актьор Пиер Дени след тежка битка с коварна болест

Доналд Тръмп при учредяването на "Съвета за мир"

Блясък, лъжи и провал: „Съветът за мир“ на Тръмп се разклаща – точно като самия президент

Свят Преди 3 часа

Започва да се очертава ясен модел, при който сред бляскави церемонии и бомбастични пресконференции Тръмп се опитва да заеме централно място в разрешаването на кризи, които самият той или е подкрепил, или дори е предизвикал

Снимката е илюстративна

Най-новата битка на Москва срещу Запада е и най-абсурдната досега

Свят Преди 3 часа

„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

Любопитно Преди 4 часа

В конкурса участваха общо 83 проекта, оценени от специално жури, съставено изцяло от председателите на БДВО от създаването му до днес

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

България Преди 4 часа

Според данни от токсикологичната практика във ВМА, през последните години се наблюдава рязък ръст на постъпленията на младежи с остри интоксикации

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Даниел Бачорски и непростимата изневяра, която го изстреля на върха

Edna.bg

Валери Йорданов показа порасналата си дъщеря - Йована

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември и Янтра в решаваща битка на баража, съставите

Gong.bg

Лука Модрич се завръща в Реал Мадрид след Мондиал 2026?

Gong.bg

Полицията проверява офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Nova.bg

Кметът на Кърджали след разпита: Не съм издирван престъпник и не се укривам

Nova.bg