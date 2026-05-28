Приеха правилника на новото Народно събрание

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Д нес депутатите приеха правилника за организацията и дейността на новото 52-ро Народно събрание.

Парламентът няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители.

Отпадна разпоредбата, според която за времето от откриване на предизборна кампания за избори за народни представители до свикване на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите.

Напрежение в НС заради промените в правилника на парламента

Освен това депутатите приеха, че извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им. Досега такъв срок не беше посочен в съответния текст от правилника.

В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, без консултации между парламентарните групи на председателски съвет, решиха още народните представители.

В първата сряда от месеца парламентарните групи вече няма да могат да предлагат в дневния ред да се включват изслушвания. Те ще могат да правят предложения за разглеждане само на законопроекти и проекти за решения, които се включват задължително в програмата на редовното пленарно заседание.

От две на една минута се намалява времето за процедурни въпроси.

Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. В този случай времето за изказване на народен представител е до една минута, вместо досегашните три минути.

Времето за дуплика се намалява от три на две минути.

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Временните комисии се избират от Народното събрание по предложение на една пета от депутатите. Досегашните правила предполагаха това да става по искане на парламентарна група. „За“ бяха 117 депутати, 41 – „против“, осем се въздържаха. Отхвърлено беше предложението на Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ и Божидар Божанов от „Демократична България“, направено в зала, една пета да се замени с една десета, т.е. вместо 48 народни представители право да предложат създаване на временна комисия да имат 24-ма.

Със 159 гласа „за“, без нито един „против“ и с двама „въздържал се“ (ГЕРБ-СДС) бе прието редакционното предложение на председателя на временната комисия за правилника Димитър Здравков – „Прогресивна България“ (ПБ), направено също в зала, да отпадне първоначалният запис, който даваше право, освен една пета от депутатите, и председателят на парламента да може да предлага създаване на временна комисия. Здравков уточни, че председателят на НС не би злоупотребила с това правомощие, но от „Прогресивна България“ не искали текстът да става прецедент в бъдеще, не можели да носят отговорност за следващи председатели. Разбира се, че обществено значими въпроси ще съберат подписи, повече от 48 – от опозицията, и от мнозинството, коментира Здравков.

Предметът, числеността, съставът и срокът на действие на временните комисии се определят от Народното събрание, гласуваха депутатите. Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии. Решение за създаване на временна комисия се приема не по-късно от два месеца преди датата за произвеждане на избори за народни представители, гласува НС.

Депутатите приеха още постоянната комисия да се свиква на заседание заедно с проект на дневен ред от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете ѝ или от председателя на Народното събрание. Когато заседанието е свикано в ден, в който НС не заседава, то трябва да бъде обявено най-късно 24 часа преди неговото провеждане, за да може да бъде осигурено присъствието на всички членове на комисията.

Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на сайта на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-късно 48 часа преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.

Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на секцията на комисията на сайта на Народното събрание не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарната зала, освен ако комисията реши друго.

В петдневен срок от заседанието на комисията, чрез транскрибиране на аудио- и/или аудио-визуалния запис в текст, служебно се изработва пълен протокол от заседанието, който се предоставя на председателя на комисията за съгласуване и корекции. Протоколът се подписва от председателя на комисията и от изработилия протокола и се публикува на секцията на комисията на сайта Народното събрание най-късно седем дни след заседанието, гласува парламентът.

При дебата от опозицията възразиха основно срещу решението за една пета и заявиха, че така се ограничава правото им на контрол.

Атанас Славов от „Демократична България“ посочи, че се връща практиката от 44-ото НС, когато беше в сила правилото за 48 народни представители да могат да внесат предложение за създаване на временна комисия. Опозицията е тук, за да предлага алтернативи, не ограничавайте правото за предложения за временна комисия, призова депутатът. Парламентът не е „гумен печат“ на правителството, заяви Славов. Той отбеляза, че по същество с този текст се въвежда забранителна норма.

В реплика Милен Трифонов (ПБ) обясни, че са против шиканирането на законодателния процес. Над 50-60 закона допълнително можем да приемем, ако спестим от времето за дебати по създаване на временна комисия, добави той.

Росица Кирова, ГЕРБ – СДС, припомни, че според Конституцията НС упражнява парламентарен контрол, в тази връзка с предложението за 48 депутатите се ограничава контролът.

„Има една парламентарна група в 52-рия парламент, която може да събере 48 подписа", подчерта тя. По думите ѝ, НС не е фабрика за производство на стоки от първа необходимост, ускоряването с по два закона отгоре на седмица няма да подобри икономическото положение в държавата, нито качеството на законодателния процес.

Искра Михайлова от „Възраждане" отбеляза, че се премахва възможността група да предлага временна комисия. Но остава правото един човек – председателят на НС, да може да предлага създаването на такава комисия. По-късно този текст отпадна по предложение на ПБ.

„Вие имате възможност да съберете тази една пета, събрахте достатъчно гласове за осакатяването на цяла една Конституция", коментира Стоян Тричков от ПБ. Той подчерта, че се водят изцяло от добри намерения – за по-ефективна и качествена работа на парламента.

„Не съм съгласен да се следва примерът с 48 подписа за внасяне искове до Конституционния съд“, възрази Петър Петров от „Възраждане“.

Според Велислав Величков от ПП се отнема конституционна функция на Народното събрание за парламентарен контрол. Дали не се каните да прикривате ваши действия в бъдеще, попита той управляващите.

Петър Витанов, председател на ПГ ПБ, се съгласи, че временната комисия е форма на парламентарен контрол, тя е функция на търсенето на баланс между управление и опозиция, но това не изключва възможността опозицията да търси диалог помежду си. Когато има качествено предложение, важно за държавата, легитимността му трябва да е по-висока, защити той предложението за 48 депутати. Витанов обаче отбеляза, че често тези временни комисии се израждат в политически спектакъл, затова са търсили по-голямата легитимност, по-голямата подкрепа.

Според Тома Биков от ГЕРБ – СДС качеството на дебата зависи от тези, които говорят.

„От 44-ото НС до днес съм свидетел на различни правилници, но сме ставали свидетели и на всякакви срамни сцени. Затова този порив да се променят някакви правила с цел да се гарантира качество за мен няма да има положителен резултат, ако не се води качествен дебат, подчерта депутатът. Когато предлагате 48 души за временна комисия, стимулирате обединяване на опозицията“, изтъкна Биков.

„Присъединявам се към призива да работим заедно за демонтажа на една свръхконцентрация на власт в определени сектори на съдебната система“, репликира Петър Витанов.

„Концентрацията на власт не се бори с концентрация на власт – това правите в момента“, коментира Мартин Димитров от „Демократична България“.

„Концентрацията се бори с повече прозрачност, отчетност, добави той. Вие сте получили пълно мнозинство, казвате, че искате да обедините опозицията – когато една управляваща партия си служи с тези аргументи, е ясно, че са йезуитски. Плаши ме чувството на непогрешимост“, посочи Димитров.

Божидар Божанов, „Демократична България“, подчерта, че не са чули убедителни аргументи за временните комисии. По думите му, легитимността ще се определи от гласуването в зала, ако има достатъчно гласове, комисията ще се случи.

Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24, вместо 25, решиха депутатите с приемането на текстове от проекта на правилник на парламента. Няма да има самостоятелна Комисия по демографска политика, вместо това ще има Комисия по труда, демографската и социална политика. Вместо досегашната Комисия по електронно управление и информационни технологии, ще има Комисия по иновации и дигитална трансформация. Ще има също Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, а Комисията по конституционни и правни въпроси става само Комисия по правни въпроси. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип и се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи.