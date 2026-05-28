60 къщи са евакуирани заради неочаквани движения на земята в Шотландия

Ш естдесет къщи бяха евакуирани в шотландско село след съобщения за движение на земната повърхност.

Тридесет домове на улица „Бенбък Вю“ в Коулснаутън, графство Клакмананшър, бяха опразнени превантивно на 18 май поради опасения за безопасността.

В сряда допълнителни 30 къщи на близката улица „Дънмос Вю“ бяха евакуирани, след като на улицата бяха докладвани и открити „допълнителни проблеми“.

Жителят на „Дънмос Вю“ Пол Маклауд сподели пред Sky News, че е „следил отблизо“ ситуацията на съседната улица, проверявал е стените си за пукнатини и е наблюдавал за всякакви размествания на паважа отвън.

Маклауд казва: „Дори си стегнах куфар предварително, защото имах усещането, че проблемът в крайна сметка може да засегне и нашата улица. В момента отсядам в местен хотел след евакуацията. Изненадващо спокоен съм, въпреки че не мисля, че пълната реалност на ситуацията все още ме е застигнала напълно“.

Маклауд, който живее на улицата от седем години, сподели, че „никога не си е представял“, че подобно нещо може да се случи в селото.

Той добавя: „Движението на земята в „Дънмос Вю“ изглежда се случи за една нощ. Един ден всичко изглеждаше напълно нормално, а на следващата сутрин се събудихме и открихме, че части от улицата са пропаднали, а плочите са повдигнати, изместени и напукани“.

Местната общност се обедини след инцидента. Сградата на кметството на селата Коулснаутън, Лангур и Девънсайд предложи подкрепа на всички нуждаещи се, като селяните допълнително предлагат място за съхранение на багаж или помощ с прането. Местното кафене „Minnie's Kitchen“ в близкия Менстри също предложи безплатна закуска или обяд на засегнатите, отбелязвайки: „Тук сме, за да ви помогнем да преминете през тези непредвидени обстоятелства“.

В момента на жителите и на двете улици е забранено да се връщат по домовете си, но им се разрешават придружени посещения за прибиране на лични вещи. Районът е ограден, като на място има охрана и полиция, за да се предотврати неразрешен достъп.

Поставени са временни светофари на пътя „Дъ Глен“, който минава покрай двете улици и свързва Коулснаутън с Девънсайд и Тиликутри.

Съветът на Клакмананшър предлага подкрепа на засегнатите жители и информира, че се очаква специализираните разследвания, предприети от Органа за възстановяване на минни зони (MRA), „да отнемат известно време до пълното им завършване“.

Страница с въпроси и отговори на уебсайта на съвета гласи: „Дейностите на обекта в момента включват инспекции на имоти, наземни проучвания, пробни изкопи и сондиране, успоредно с инсталирането на камери и наземни сензори. Тези мерки помагат на екипите да изградят по-ясна представа за случващото се под повърхността и да планират следващите стъпки с възможно най-голяма грижа и точност“.

От MRA заявиха, че техен приоритет остава безопасността на всички хора.

Говорител съобщи: „Приоритет на всички местни партньори по устойчивост продължава да бъде безопасността на всеки един човек и ние правим всичко възможно, за да подкрепим Съвета на Клакмананшър и засегнатите, и да реагираме възможно най-бързо и безопасно. Работата продължава с бързи темпове за установяване на причината за този инцидент, като множество специализирани екипи на място извършват детайлни инженерни оценки. Въведени са мерки за управление на трафика и допълнителна сигурност, и продължаваме да работим със Съвета на Клакмананшър за управление на местните услуги. Доставчиците на комунални услуги гарантират, че мрежите се изолират безопасно там, където е необходимо. Наш приоритет остава безопасността на жителите, нашите хора и партньори, и ще предоставим допълнителна информация, когато тя стане налична“.