Румен Радев посети високотехнологичен център в Белгия

М инистър-председателят Румен Радев посети централата на белгийския високотехнологичен център IMEC в Льовен – световен лидер за изследвания и иновации в областта на напредналите полупроводникови технологии, съобщиха от правителствената пресслужба.

България се присъединява към Пакта на квантума

Центърът се разглежда като ключов елемент от европейските усилия за технологична автономия и развитие на собствен капацитет в тази сфера. През май тази година IMEC обяви технологичен пробив в областта на квантовите технологии, като стана първата организация в света, произвела квантов чип чрез използване на най-съвременната технология за литография High-NA EUV. Постижението се разглежда като важна стъпка към бъдещото индустриално развитие на квантовите компютри и има стратегическо значение за развитието на изкуствения интелект, високопроизводителните изчисления и следващото поколение полупроводникови технологии, отбелязват от пресслужбата на кабинета.

Днешната визита на министър-председателя Румен Радев е потвърждение на интереса на България да задълбочи икономическите си отношения с Белгия, включително в перспективната област на високите технологии и иновациите, посочиха от правителствената пресслужба. Диалогът с IMEC е също израз на стремежа на България да се позиционира като регионален център за микроелектроника.

Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

Програмата IMEC.START участва като официален партньор в проекта C3BG, който включва водещи академични, индустриални и научноизследователски организации, като Техническият университет – София, „София тех парк“ и Софийският университет са сред основните партньори. Инициативата е в пълно съответствие с европейските приоритети и целите на EU Chips Act – Европейският законодателен акт за интегралните схеми, целящ да увеличи производството на чипове в Европа. В хода на днешната среща беше обсъдена и перспективата за приемане на EU Chips Act 2.0, който е от ключово значение за утвърждаването на Европа като водещ фактор в развитието на високите технологии, посочиха още от пресслужбата.

Премиерът Румен Радев се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза Радев на срещата. Българският премиер пристигна във вторник на посещение в Париж и разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон, а по-късно отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер.