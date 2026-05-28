С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Т ридесет и една годишен швейцарец рани тази сутрин с нож трима души на гарата на град Винтертур, близо до Цюрих, преди да бъде задържан от органите на реда, съобщи полицията в кантон Цюрих, цитирана от "Франс прес".

"Малко след 08:30 ч. (09:30 ч. българско време) мъж рани трима души с хладно оръжие на гарата на Винтертур. Предполагаемият извършител, 31-годишен швейцарец, бе арестуван", съобщи полицията.

Тя уточни, че мотивите за атаката се разследват.

Няколко местни медии и социални мрежи обаче излъчиха кадри, които показват извършителя – мъж с дълга тъмнокафява коса, облечен с тъмна тениска и шорти. Той е тичал пред гарата и е викал "Аллах акбар".

"Трите жертви на нападението, които са швейцарски граждани, са съответно на 28, 43 и 52-годишна възраст", допълни полицията, без да уточнява колко сериозни са нараняванията им.

Винтертур, който е шестият по големина град в Швейцария се намира на близо 25 километра североизточно от Цюрих.