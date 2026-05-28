ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

28 май 2026, 15:13
Източник: БТА/AP

Е вропейската комисия наложи глоба в размер на 200 милиона евро на платформата за пазаруване Temu съгласно Акта за цифровите услуги (DSA). Компанията не е успяла старателно да идентифицира, анализира и оцени системните рискове от предлагането на незаконни продукти на своята платформа, както и произтичащите от това вреди за потребителите в Европейския съюз.

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu. Оценката на риска на Temu за 2024 г. не отговаря на стандартите, заложени в Акта за цифровите услуги (DSA):

  • Тя се базира на обща информация за рисковете в сектора на електронната търговия като цяло, а не на конкретни доказателства за собствената услуга на Temu, включително публични доклади и тестове.
  • Сериозно е подценено колко често потребителите в ЕС е вероятно да се сблъскат с незаконни артикули. Доказателства от проучване тип „таен клиент“, включено в разследването на Комисията, показват, че много висок процент от избраните зарядни устройства са се провалили на основни тестове за безопасност. Същевременно голям процент от тестваните бебешки играчки крият рискове за безопасността от средна до висока степен, тъй като съдържат химикали над законните граници за безопасност или създават опасност от задушаване поради отделящи се части.
  • Не е направен правилен анализ как дизайнът на услугата – включително системите за препоръчване на съдържание и програмите за промотиране на продукти от свързани инфлуенсъри – би могъл да засили рисковете от разпространение на незаконни продукти.

Съгласно Акта за цифровите услуги, определените като „много големи онлайн платформи“ са длъжни старателно да оценяват системните рискове, свързани с техните услуги, и да приемат съответните мерки за тяхното ограничаване, пише ec.europa.eu.

Наложената днес глоба е изчислена, като са взети предвид естеството на нарушението, неговата тежест по отношение на засегнатите потребители в ЕС и неговата продължителност. Пропускът да се направят правилни оценки на риска – един от стълбовете в архитектурата на DSA – е особено сериозно нарушение на законодателството.

Следващи стъпки

Temu разполага със срок до 28 август 2026 г. да представи план за действие пред Комисията, както се изисква от член 75 от Акта за цифровите услуги. Планът трябва да посочва мерки за отстраняване на нарушението, свързано с нейните задължения за оценка на риска.

Европейският съвет за цифрови услуги ще има срок от един месец от получаването на плана, за да излезе със свое становище. След това Комисията ще разполага с още един месец, за да приеме окончателното си решение и да определи разумен срок за неговото изпълнение.

Неспазването на решението за установяване на несъответствие може да доведе до периодични имуществени санкции. Комисията продължава да си сътрудничи с Temu, за да гарантира съответствието с решението и с DSA като цяло.

На 31 октомври 2024 г. Комисията откри официално производство срещу Temu, включително по отношение на задължението ѝ да оценява системните рискове, свързани с разпространението на незаконни продукти чрез нейната услуга. Комисията прие предварителни констатации през юли 2025 г. и днес ги приключва с решение за установяване на несъответствие.

Издаденото днес решение се основава, наред с другото, на докладите на Temu за оценка на риска за 2024 г. и междинните доклади за 2025 г., отговорите на официалните искания на Комисията за предоставяне на информация от 28 юни 2024 г. и 11 октомври 2024 г., информация, споделена от трети страни, и проучване тип „таен клиент“, извършено от независима организация за тестване от името на Комисията. Разследването се опира и на данни от митниците на ЕС и органите за надзор на пазара, които разкриха висок процент на несъответствие сред продуктите, продавани в Temu в тестваните категории.

Източник: ec.europa.eu    
Операция „Хидра": Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар"

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела" е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Отвъд смъртта: Учени съживиха човешки мозък в лаборатория и направиха неочакван пробив

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

Синди Крауфорд разкри здравословен проблем, с който се бори от 10 години

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

