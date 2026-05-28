Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

К акво стои зад доверието в един от най-личните избори - намирането на дом? В новия епизод на „Шеф под прикритие“ зрителите ще надникнат в света на недвижимите имоти, където всяка среща с клиент е повече от бизнес сделка.

Източник: NOVA

Този петък от 21:00 ч. по NOVA в експеримента влиза съсобственикът на ERA Теодора Димитрова, която управлява компанията с 20-годишен опит, и 400 служители в 45 офиса в страната. Тя ще провери професионализма и ценностите на екипа си, а брокерите ще покажат и човешката страна на професията.

Източник: NOVA

В ролята на „аватар“ влиза Мартин, чийто баща – един от съдружниците в компанията – е бил главен герой в минал сезон на предаването. Тогава малкото момче не успява да разпознае собствения си баща под сериозната дегизировка. Днес обаче ролите са разменени и Мартин получава шанс да разкрие тайните на бизнеса от първо лице.

Източник: NOVA

Той ще помогне на Теодора Димитрова да разбере защо един от най-успешните кадри на фирмата изненадващо решава да се върне на по-ниска позиция. Ще получи ли шефът отговор на този въпрос и ще успее ли компанията да задържи най-ценните си служители? Каква инициатива ще се роди?

Източник: NOVA

Гледайте „Шеф под прикритие“ този петък от 21:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Следете Facebook страницата и Instagram профила на предаването за актуални новини.