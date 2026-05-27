България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

З а първи път България е абсолютен европейски шампион в отборната надпревара при девойките, съобщиха от Българската федерация художествена гимнастика.

Исторически ден за българската художествена гимнастика във Варна! Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова изведоха България до европейската титла в отборната надпревара при девойките и покориха Европа с талант, класа и шампионски дух.

Пълен триумф за България на Европейското първенство по художествена гимнастика

Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара, откакто се провежда отборно състезание за девойки.

Деа Емилова беше безапелационна на бухалки и лента. Сияна Алекова блесна с впечатляващ обръч. Александра Петрова показа характер и борбеност в дебюта си на европейска сцена.

Това е златото на едно ново поколение, което вече пише история за България. Варна аплодира своите шампионки.