Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Л идерът на опозиционния Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) Венко Филипче призова правителството да свика референдум, на който гражданите да решат за бъдещето на страната и пътя ѝ към Европейския съюз.

Според европейския консенсус, постигнат през 2022 г., Северна Македония трябва да включи българите в конституцията си, за да започне преговори за членство в ЕС.

„Християн Мицкоски не може да решава нашите съдби. Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената за тези погрешни политики на Мицкоски. Те са единствените, които могат да решат собствената си съдба. Свикайте референдум, попитайте гражданите. Вие не можете да решавате съдбата на гражданите“, каза Филипче на днешната пресконференция.

Лидерът на СДСМ коментира вчерашното изявление на премиера Християн Мицкоски, който по време на съвместна пресконференция с хърватския си колега Андрей Пленкович заяви, че настоящото правителство няма намерение да осъществи конституционните промени и е готово да плати цената за това. На 29 март Мицкоски се закани да чака десетилетия за да постигне собствените си цели. Правителството му "нямало да извърши конституционни промени, които пряко засягат македонската идентичност".

„Задават се два въпроса – какви са тези отстъпки и кой ще плати цената. Досега чухме за отстъпките, всичко, което казаха, всъщност е голяма лъжа. Самият Мицкоски призна, че Преспанското споразумение е шедьовър на дипломацията. Президентът (Гордана Силяновска-Давкова – бел.ред.) каза, че споразумението потвърждава идентичността и езика. Чухме (външният министър – бел. ред.) Муцунски да казва, че присъединяването към НАТО гарантира сигурност и подобрява бизнес климата в страната. Кой ще плати цената? Няма да е Мицкоски и неговите сътрудници, неговите министри, няма да е неговата престъпна банда. Всички граждани плащат цената, всички ние ще платим цената“, заяви Филипче.

Относно призива на Мицкоски за обединение, лидерът на СДСМ заяви, че за него и партията му, обединението означава само прилагане на конституционните промени.

„Какво означава обединението за Мицкоски? Няма да застанем зад него, за да може той и бандата му да продължат с погрешната си политика. Няколко пъти съм заявявал какво означава национално обединение за нас – да правим конституционни изменения, защото това не е риск нито за езика, нито за идентичността, и това е потвърдено с документи“, добави той.

Припомняме, че Северна Македония е приела т.нар. „европейски консенсус“, одобрен от всички държави членки на ЕС. Съгласно Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция като държавотворен народ.

Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.