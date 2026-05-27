Свят

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Филипче: Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената

27 май 2026, 20:46
Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени
Източник: iStock photos/Getty images

Л идерът на опозиционния Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) Венко Филипче призова правителството да свика референдум, на който гражданите да решат за бъдещето на страната и пътя ѝ към Европейския съюз. 

Според европейския консенсус, постигнат през 2022 г., Северна Македония трябва да включи българите в конституцията си, за да започне преговори за членство в ЕС. 

СДСМ: РС Македония само ще спечели от българите в конституцията

„Християн Мицкоски не може да решава нашите съдби. Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената за тези погрешни политики на Мицкоски. Те са единствените, които могат да решат собствената си съдба. Свикайте референдум, попитайте гражданите. Вие не можете да решавате съдбата на гражданите“, каза Филипче на днешната пресконференция.

Лидерът на СДСМ коментира вчерашното изявление на премиера Християн Мицкоски, който по време на съвместна пресконференция с хърватския си колега Андрей Пленкович заяви, че настоящото правителство няма намерение да осъществи конституционните промени и е готово да плати цената за това. На 29 март Мицкоски се закани да чака десетилетия за да постигне собствените си цели.  Правителството му "нямало да извърши конституционни промени, които пряко засягат македонската идентичност".

„Задават се два въпроса – какви са тези отстъпки и кой ще плати цената. Досега чухме за отстъпките, всичко, което казаха, всъщност е голяма лъжа. Самият Мицкоски призна, че Преспанското споразумение е шедьовър на дипломацията. Президентът (Гордана Силяновска-Давкова – бел.ред.) каза, че споразумението потвърждава идентичността и езика. Чухме (външният министър – бел. ред.) Муцунски да казва, че присъединяването към НАТО гарантира сигурност и подобрява бизнес климата в страната. Кой ще плати цената? Няма да е Мицкоски и неговите сътрудници, неговите министри, няма да е неговата престъпна банда. Всички граждани плащат цената, всички ние ще платим цената“, заяви Филипче.

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

Относно призива на Мицкоски за обединение, лидерът на СДСМ заяви, че за него и партията му, обединението означава само прилагане на конституционните промени.

„Какво означава обединението за Мицкоски? Няма да застанем зад него, за да може той и бандата му да продължат с погрешната си политика. Няколко пъти съм заявявал какво означава национално обединение за нас – да правим конституционни изменения, защото това не е риск нито за езика, нито за идентичността, и това е потвърдено с документи“, добави той.

Припомняме, че Северна Македония е приела т.нар. „европейски консенсус“, одобрен от всички държави членки на ЕС. Съгласно Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция като държавотворен народ.

Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Източник: БГНЕС    
Северна Македония СДСМ Венко Филипче
Последвайте ни
ГДБОП задържа

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

pariteni.bg
BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мадяр намали заплатата си наполовина

Мадяр намали заплатата си наполовина

Свят Преди 1 час

Правителството на Унгария няма да почива това лято

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

България Преди 1 час

Йотова: Важно е хората да получават справедливост

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Свят Преди 2 часа

ЕК: Русия изобщо не проявява интерес към мир

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Свят Преди 3 часа

Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

България Преди 4 часа

Той реагира остро, след като днес съдът освободи задържания за убийството на дъщеря му

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Свят Преди 4 часа

Основното средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са "Пейтриът"

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Свят Преди 4 часа

Техеран се е ангажирал за възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Свят Преди 5 часа

Банките ще поемат разходите за инсталирането на електронни системи за заглушаване

<p>Папата тества първото електрическо Ferrari, последва кошмарен старт</p>
Ексклузивно

Папата тества първото електрическо Ferrari за 500 000 евро, последва кошмарен старт

Свят Преди 5 часа

Въпреки че Джон Елкан показа 1000-конното чудовище Luce лично на Светия отец, акциите на Маранело се сринаха, а критиците го разпънаха на кръст

Защо дори милиардите на тези звезди не могат да им купят Ferrari

Защо дори милиардите на тези звезди не могат да им купят Ferrari

Любопитно Преди 5 часа

Когато егото се сблъска с традициите – разказваме абсурдните истории на знаменитостите, които разгневиха най-гордата автомобилна марка в света

Решение на съда поставя под въпрос класирането за първи клас в София

Решение на съда поставя под въпрос класирането за първи клас в София

България Преди 5 часа

До окончателното решаване на делото по същество, действат приетите от Столичния общински съвет

Търсят собственика на голяма сума пари, предадена в София

Търсят собственика на голяма сума пари, предадена в София

България Преди 5 часа

Тя е открита в столичния квартал „Борово“

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Любопитно Преди 5 часа

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят,

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

Любопитно Преди 6 часа

Японската звезда Наоми Осака се завърна с гръм и трясък на „Ролан Гарос“. Освен с победа на корта, тя привлече погледите и с екстравагантен тоалет на дизайнерa Кевин Германиер, който обаче предизвика сериозно напрежение сред колежките ѝ

Министър Василев ще дигитализира България

Министър Василев ще дигитализира България

България Преди 6 часа

Иван Василев: Дигиталната трансформация на цялата държава е следващият приоритет

Снимката е архивна

НИМХ предупреждава за четвъртък: Бури и риск от наводнения в 11 области, вижте къде

България Преди 6 часа

Очаква се бурен вятър в Северозапада и силни порои в Централна и Източна България – възможни са материални щети и блокиране на дейности на открито

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Живот на един клик: Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Edna.bg

Николаос Цитиридис завладява столицата с логика, хумор и висок адреналин

Edna.bg

Ясно е името на новия победител от "Българския лъв"

Gong.bg

Бундеслига токшоу (27.05.2026)

Gong.bg

Задържаха 7 наркодилъри в столичния квартал "Дружба"

Nova.bg

Бащата на починалото момиче от Благоевград: Дъщеря ми е била манипулирана и измъчвана

Nova.bg