GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

GCHQ: Путин отстъпва на бойното поле

27 май 2026, 21:43
Източник: iStock/GettyImages

Б лизо 500 000 руски войници са загинали, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., според най-голямата британска разузнавателна агенция.

Данните бяха оповестени от директорката на GCHQ Ан Кийст-Бътлър в първата ѝ публична реч, в която тя очерта заплахите пред Великобритания и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети за справяне с тях. Ръководителката на разузнаването предупреди, че Великобритания се намира в „момент с решаващо значение“, като Русия „непрекъснато атакува“ критична инфраструктура в страната. Тя също така обвини Кремъл в поредица от шпионски операции на британска територия и по-скоро — във водене на необявена „хибридна война“ срещу Великобритания и други държави от НАТО.

Русия плаща с реки от кръв за всеки метър от Украйна

Би Би Си, съвместно с независимото издание „Медиазона“ и група доброволци, проследява руските военни загуби от февруари 2022 г. Поддържа се списък с поименно потвърдени загинали чрез официални съобщения, публикации в медии, социални мрежи, надгробни паметници и документи. До момента Би Би Си е успяла да потвърди имената на 223 539 войници и офицери, загинали, сражавайки се на руска страна в Украйна. Смята се обаче, че реалният брой на жертвите е значително по-висок, тъй като военните действия продължават и загиналите постоянно се увеличават. Военни експерти, консултирани от медията, оценяват, че досега са установени 45-65% от общия брой загинали руски войници.

Кийст-Бътлър предупреди още, че Русия и Китай инвестират сериозно в космоса както за мирни, така и за военни цели, като през последните три години в орбита са изведени над 10 000 обекта. По думите ѝ GCHQ работи неуморно за отблъскване на кибератаки и за противодействие на това, което тя нарече „безразсъдни саботажи и опити за убийства“.

Рекордни загуби на Русия в Украйна

В речта си ръководителката на GCHQ заяви още: „Докато оставаме непоколебими в подкрепата си за Украйна, Путин отстъпва на бойното поле.“

Източник: БГНЕС    
