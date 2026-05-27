Мадяр намали заплатата си наполовина

Правителството на Унгария няма да почива това лято

27 май 2026, 20:41
Източник: AP/БТА

Н овият унгарски премиер намали собствената си заплата наполовина и съкрати възнагражденията на министрите си, за да си върне доверието на обществото, съобщава "Франкфуртер Рундшау".

За да "даде пример" след години на предполагаема корупция в правителството. Петър Мадяр обяви, че ще намали годишното си възнаграждение до 45,6 милиона форинта (128 040 евро), което е по-малко от половината от 93,6 милиона (263 424 евро), колкото получаваше предшественика му Виктор Орбан.

Мадяр обясни, че намаляването на заплатите ще важи и за ръководителите на държавни предприятия, както и за членовете на надзорни и консултативни органи. Според неговите изчисления мерките биха могли да спестят около 139,91 млн. евро през текущия законодателен мандат. Освен това министрите му ще установят, че разходите им за гориво, настаняване и персонал ще бъдат ограничени до 7 милиона форинта (19 712 евро) на месец, заяви Мадяр.

Мадяр иска да ограничи броя на мандатите на правителствените ръководители

"Всеки ден от шкафовете излизат скелети – не само скелети, а понякога цели гробища – във всяко министерство", отбеляза Мадяр. "Имахме подозрения и все още ги имаме, но мисля, че ситуацията е по-лоша от всяко едно от нашите предположения".

„Върнахме си родината“: Може ли Петер Мадяр да излекува Унгария от 16 години Орбанизъм?

Миналата седмица неговата партия ТИСА внесе първото си голямо предложение за конституционна промяна, за да ограничи броя на мандатите на ръководителите на правителството. Петер Мадяр подчерта пред парламента във вторник, че властта, било то местна или национална, не трябва да трае вечно. Неограничената власт, каза той, в крайна сметка губи сдържаността си във всяка демократична система и в даден момент вече няма разлика между държавата, партията и личните интереси на даден лидер. Ето защо мандатът на министър-председателя трябва да бъде ограничен до осем години, аргументира се той, съобщи "Будапест Таймс".

Предложената конституционна промяна съдържа също така клауза, която забранява преизбирането на лица, които вече са били начело на правителството в продължение на осем години. Партията определи тази стъпка като "съществена" за възстановяването на върховенството на закона. Освен това действието се оценява като мярка, чрез която да се предотврати политическото завръщане на Орбан, който според депутатите от ТИСА е превърнал страната им в "Петриева паничка на нелиберализма".

Наследството на Орбан и борбата за средства от ЕС

Орбан беше на власт общо 20 години в два мандата. Мадяр ще пътува тази седмица до Брюксел, за да се срещне с Европейската комисия и да се опита да отблокира 10,48 млрд. евро от ЕС фондовете за възстановяване, които все още са замразени, преди изтичането на срока в края на август. "Трябва не само да променим законите и да постигнем споразумения, но и да преобразуваме институционалните системи", заяви той пред журналисти в Будапеща. Изглежда, че новият унгарски премиер се опитва да даде нов старт на сложните отношения на страната с ЕС, отбелязва "Франкфуртер рундшау".

Правителството няма да почива това лято

"Искаме Комисията да одобри програми, които наистина помагат на унгарските граждани", каза той, като посочи проекти в областта на транспорта и енергетиката, както и усилията за стартиране на мащабна програма за строителство на жилища под наем в страната му. Той добави, че трябва да бъдат създадени необходимите структури и правна рамка, което означава, че "никой в правителството или в министерствата няма да отиде на почивка това лято".

"На карта е заложена огромна сума пари; това са парите на унгарския народ. Нашата цел е да си осигурим всички 10,4 млрд. евро от фондовете за възстановяване, които в момента са замразени за Унгария", каза Мадяр.

"Когато страната е в затруднение, нека нашето общо мото ще бъде сдържаност“, заяви премиерът Петер Мадяр във вторник в парламента преди обсъждането на дневния ред, съобщи "Будапест Таймс". 

В речта си премиерът подчерта: "Никой не бива да влиза в политиката или да остава в тази зала, ако иска да се обогати от това."

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Той заяви, че избраните депутати в парламента са се заклели да представляват унгарската нация и, съгласно клетвата си, да упражняват мандата си в полза на цялата нация. Те представляват всички унгарци, независимо от това в коя парламентарна група са или дали са спечелили мандата си от партийна листа или в едномандатен избирателен район, заяви Мадяр.

Той подчерта, че сред първите им решения ще бъде премахването на политическите привилегии, включително намаляване на заплатите, премахване на неоправданите разходи за лукс и политическите синекурни длъжности, както и преразглеждане на издаването на дипломатически паспорти.

Петер Мадяр добави, че предлагат парламентът да намали заплатите на депутатите, както и бюджетите за разходи. Предишният парламент е струвал на данъкоплатците над 200 милиарда форинта, а тази сума сега ще бъде намалена с поне 50 милиарда форинта, каза той, цитиран от "Будапест Таймс".

Премиерът отбеляза, че ако един средностатистически унгарски служител не получава 100 000 унгарски форинта за телефонни разходи за работата си, тогава вероятно и един депутат не се нуждае от такава сума. 

Той подчерта, че през следващите четири години те ще могат да спестят на унгарския народ поне сумата, равна на разходите за функционирането на парламента за цяла година.

Пред парламента Мадяр заяви, че ще бъде гарантирана пълна прозрачност във всеки случай на корупция и злоупотреба с власт. Ето защо се създават комисии за разследване на злоупотребите в системата на съдебните изпълнители, скандалите с публични средства в размер на стотици милиарди форинти около Унгарската национална банка, скандала с помилванията на партията на Орбан ФИДЕС, кризата в системата за закрила на детето и спонтанната приватизация.

Той също така заяви, че ще премахнат сегашната система на фондациите за управление на активи от обществен интерес и Службата за защита на суверенитета, която, според него, не е извършвала никаква значима дейност, а е тормозила хора, критикуващи правителството.

Той критикува Службата за защита на суверенитета за подписването на договор за 1,3 милиарда форинта с фирмите на медийния магнат Дюла Балаши за защита срещу увреждане на репутацията и заяви, че службата е защитавала и обслужвала руски интереси чрез бивши агенти.

Отношенията Будапеща-Киев

Новият унгарския премиер в края на миналата седмица забрани вноса на земеделска продукция от Украйна, предаде Укринформ, като се позова на негова публикация в X.

Изданието "Хънгари тудей" отбеляза, че в Унгария са избухнали спорове за селскостопанската политика на Будапеща по отношение на вноса на земеделски стоки от Украйна.

В частност министърът на земеделитето и храните Соболч Бона написа в социалните мрежи, че предишната власт е оставила въпроса да виси в състояние на правна неопределеност.

Мадяр също така заяви, че се надява настоящите преговори с Украйна за правата на унгарското етническо малцинство там да бъдат успешно приключени, и добави, че ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Западна Украйна през юни, предаде Ройтерс.

Преди десетина дни унгарският премиер заяви във Фейсбук, че е информирал председателя на Европейския съвет Антонио Коща, "че сме започнали експертни преговори с Украйна относно бързи правни гаранции за правото на унгарското малцинство да използва майчиния си език, както и за образованието и културата“, предаде МТИ.

Мадяр добави по време на пресконференция след срещата си наскоро с полския си колега Доналд Туск във Варшава, че Украйна има право да защитава териториалната си цялост по всички възможни начини, а войната трябва да приключи възможно най-скоро с траен мир с международни гаранции. 

Източник: БТА, Пламен Йотински    
