Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

27 май 2026, 19:25
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейски държави категорично отхвърлиха руските заплахи към дипломатите в Киев и потвърдиха, че техните представителства в украинската столица ще продължат да работят без прекъсване. Германия, Франция, Испания, Полша, Нидерландия, Швеция, Естония и Европейската комисия са сред институциите и страните, които извикаха руските посланици, след като Кремъл публикува предупреждение към чуждестранните граждани и дипломатическия персонал да напуснат Киев „възможно най-скоро“ преди нови въздушни удари.

„С действията си Русия ежедневно демонстрира своя цинизъм и пренебрежение към международното право“, заяви говорител на френското външно министерство.

„Франция категорично осъжда тактиката на сплашване от страна на Москва, която е доказателство за военния застой, в който страната се намира в Украйна“, добави той.

Испания също реагира остро, като връчи на руския посланик в Мадрид „категоричен протест“ заради публичните заплахи към дипломатите и последната мащабна атака срещу Киев, съобщиха източници, близки до испанското външно министерство.

„Испанското правителство, в координация с партньорите си в Европейския съюз, отново потвърди подкрепата си за правото на Украйна на самоотбрана и призова Русия да прекрати агресията си, да спазва международното хуманитарно право и добросъвестно да води преговори за справедлив и траен мир“, посочиха източниците.

Германското външно министерство, нидерландският външен министър Том Берендсен и естонският първи дипломат Маргус Цахкна използваха социалните мрежи, за да обявят привикването на руските посланици.

„Заплахите към дипломати, чужденци и цивилни са неприемливи и представляват грубо нарушение на Устава на ООН. Опитите на Русия за сплашване само разкриват истинското ѝ лице“, написа Цахкна.

„Нашето посолство остава отворено, а дипломатите ни остават в Киев“, подчерта той.

Полското външно министерство предупреди в официално изявление, че всяка атака срещу негови дипломатически мисии ще бъде „считана за умишлена и преднамерена“.

Въпреки международното възмущение Москва затвърди позицията си.

„ЕС заяви, че ще запази дипломатическото си присъствие в Киев без промяна въпреки руските предупреждения. Очевидно имат излишък от дипломати и трябва да намалят числеността“, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

Заплахата отново разпали дебата сред европейските столици дали ЕС трябва да започне преки преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

„Русия изобщо не проявява интерес към мир“, заявиха от Европейската комисия. |

Източник: БГНЕС    
Русия Украйна Европейски съюз
