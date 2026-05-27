Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

У краинският президент Володимир Зеленски е изпратил писмо до американския президент Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ, в което повдига въпроса за критичната липса на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна.

Това съобщи неговият съветник по комуникациите, докато Русия заплашва с нови удари страната, предаде "Ройтерс".

Основното средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".