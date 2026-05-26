Русия предлага опрощаване на дългове за участие във войната

Новият указ на Путин цели да увеличи броя на войниците на фронта в Украйна

Източник: БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин подписа указ за опрощаване на дългове на нови участници във войната в Украйна и техните семейства, предаде Ройтерс, като цитира изявление на Кремъл.

Мярката е част от усилията на Москва да увеличи числеността на армията си в конфликта, който продължава повече от четири години.

Путин предложи гражданство на чужденци, които се сражават за Русия

Според указа хора, подписали договор с руското министерство на отбраната след 1 май, както и техните съпрузи, могат да бъдат освободени от задължения до 10 млн. рубли (около 120 295 евро), ако преди тази дата срещу тях е имало започнато производство за събиране на дългове. Договорът за участие в т.нар. "специална военна операция" трябва да бъде за срок най-малко една година.

Сумата, която може да бъде опростена, приблизително съответства на цената на малък апартамент от 35 кв. м в Москва, отбелязва Ройтерс. Мярката се добавя към вече съществуващи стимули за руските военнослужещи – от високи еднократни плащания до преференциален прием във висши учебни заведения.

Путин с нов указ: Чужденците, служещи във войната в Украйна, ще получават руско гражданство по-лесно

Путин подписа и отделен указ за безсрочно удължаване на правото на наем на държавни земи за участниците във войната.

Междувременно напрежението по фронтовата линия остава високо. Двете страни се обвиняват взаимно в ескалация, а Украйна заяви, че изпраща допълнителни сили към северните региони поради опасения от ново руско настъпление. Мирните преговори, водени под егидата на САЩ, са в застой.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Владимир Путин Опрощаване на дългове Война в Украйна Военни стимули Набиране на войници Руска армия Напрежение на фронта Мирни преговори Държавни земи Специална военна операция
