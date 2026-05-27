Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

НИМХ предупреждава за четвъртък: Бури и риск от наводнения в 11 области, вижте къде

П ротест се проведе тази вечер в столичния квартал „Младост”, предаде NOVA.

Хората там не искат да бъде построена 22-етажна сграда върху терен, който е собственост на общината и частен инвеститор.

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

Кметът на София Васил Терзиев вече върна предложението за преразглеждане, но още утре то може да влезе пак в дневния ред на общинския съвет.

При връщането на казуса в СОС Терзиев каза, че ако решението отново бъде прегласувано, няма да има повод за притеснение, тъй като проектът е законосъобразен, а икономическият интерес на Общината е добре застъпен, предвид обезщетението, което ще бъде получено.