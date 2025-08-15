САЩ разпространи график на срещата на Тръмп с Путин

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 6,45 ч. източноамериканско време (13,45 ч. българско време), предаде Ройтерс, като се позова на приблизителен график, разпространен от Белия дом.

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Срещата на върха ще започне в 11 ч. местно време, тоест време в Анкоридж (22 ч. българско време).

Тръмп ще отпътува от Анкоридж за Вашингтон в 17,45 ч. местно време, тоест време в Анкоридж (4,45 ч. българско време на 16 август).

Agenda of Putin-Trump summit, delegation lineups — Kremlin aide offers details: https://t.co/zNCvK3MOSc pic.twitter.com/HdtvWXpYLo — TASS (@tassagency_en) August 14, 2025

Журналистите, отразяващи събитията в Кремъл и пътували до Анкоридж за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ,, се разположиха в спортната зала „Аляска еърлайнс сентър“, предаде ТАСС.

Организаторите на срещата на върха бяха принудени да предприемат тази мярка поради безпрецедентното оживление в града, предизвикано от предстоящата среща. Всички хотели в Анкоридж, който за първи път е домакин на събитие от такъв ранг и мащаб, бяха моментално резервирани, а цените за настаняване рязко се повишиха. Жителите на града дори започнаха да отдават под наем жилища на онези, които не са успели да си намерят място в хотелите.