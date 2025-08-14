Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му с руския лидер Владимир Путин в Аляска може да се провали, но тя е само прелюдия към втора, тристранна среща, на която ще се сключи същественото споразумение за войната в Украйна.

Тръмп и руският му колега ще проведат преговори с цел уреждане на конфликта в Украйна по време на историческата си среща на върха в американска военновъздушна база край Анкъридж на 15 август.

Самолетът на руската делегация вече е над Аляска

Украинският президент Володимир Зеленски няма да участва на тази среща, но Тръмп намекна, че може да има втора среща с участието и на двамата лидери, ако първата бъде успешна, предаде АФП.

„Тази среща подготвя втората среща. Втората среща ще бъде много, много важна, защото на нея ще сключат сделка. И не искам да използвам думата „разделяне“. Но знаете ли, до известна степен това не е лош термин, нали?“, каза той пред „Фокс Нюз“.

Засилената руска офанзива и изключването на Зеленски от срещата в Аляска засилиха опасенията в Европа, че Тръмп и Путин могат да сключат сделка, която да наложи болезнени отстъпки на Украйна.

Тест на ядрена суперракета може да засенчи срещата Тръмп-Путин

Американският президент първоначално заяви, че ще има „размяна на територии“, но изглежда, че се е отметнал от това становище след разговорите си с европейските лидери на 13 август.

Днешните му коментари обаче подсказват, че той не е отхвърлил напълно възможността за размяна на територии.

Тръмп посочи, че според него „вероятността тази среща да не бъде успешна е 25%“.