Свят

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Тръмп: Срещата с Путин е прелюдия към реални преговори за Украйна

14 август 2025, 18:21
Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му с руския лидер Владимир Путин в Аляска може да се провали, но тя е само прелюдия към втора, тристранна среща, на която ще се сключи същественото споразумение за войната в Украйна.

Тръмп и руският му колега ще проведат преговори с цел уреждане на конфликта в Украйна по време на историческата си среща на върха в американска военновъздушна база край Анкъридж на 15 август.

Самолетът на руската делегация вече е над Аляска

Украинският президент Володимир Зеленски няма да участва на тази среща, но Тръмп намекна, че може да има втора среща с участието и на двамата лидери, ако първата бъде успешна, предаде АФП.

„Тази среща подготвя втората среща. Втората среща ще бъде много, много важна, защото на нея ще сключат сделка. И не искам да използвам думата „разделяне“. Но знаете ли, до известна степен това не е лош термин, нали?“, каза той пред „Фокс Нюз“.

Засилената руска офанзива и изключването на Зеленски от срещата в Аляска засилиха опасенията в Европа, че Тръмп и Путин могат да сключат сделка, която да наложи болезнени отстъпки на Украйна.

Тест на ядрена суперракета може да засенчи срещата Тръмп-Путин

Американският президент първоначално заяви, че ще има „размяна на територии“, но изглежда, че се е отметнал от това становище след разговорите си с европейските лидери на 13 август.

Днешните му коментари обаче подсказват, че той не е отхвърлил напълно възможността за размяна на територии.

Тръмп посочи, че според него „вероятността тази среща да не бъде успешна е 25%“.

Източник: БГНЕС    
Тръмп Путин среща
Последвайте ни
Самолетът на руската делегация вече е над Аляска

Самолетът на руската делегация вече е над Аляска

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Младеж с АТВ помете три деца в

Младеж с АТВ помете три деца в "Слънчев бряг"

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да подсигурим добър живот на котка с бъбречна недостатъчност

Как да подсигурим добър живот на котка с бъбречна недостатъчност

dogsandcats.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 23 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 20 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 20 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 20 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

България Преди 48 минути

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

България Преди 1 час

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работна група ще изготви доклад

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

България Преди 2 часа

Установява се дали има психически отклонения

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

България Преди 2 часа

Емил Йорданов - Черния и Мирослав Пашов - Пашата отрекоха да са лидери на престъпна група

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

България Преди 3 часа

В посока София движението се осъществява в изпреварващата лента

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

България Преди 3 часа

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Любопитно Преди 4 часа

Звездата съчета достъпното си облекло със злато, рубини и диаманти

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Свят Преди 4 часа

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Свят Преди 4 часа

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Свят Преди 4 часа

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна", "наистина укрепва" украинската отбрана

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

България Преди 5 часа

Има задържани лица

<p>Макрон: Тръмп е изключил възможността Украйна да се присъедини към НАТО</p>

Макрон: Тръмп е изключил категорично възможността Украйна да се присъедини към НАТО

Свят Преди 5 часа

Той заяви, че Тръмп е изразил готовност за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Свят Преди 5 часа

„Обстоятелствата около това далеч не са типични“

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Свят Преди 5 часа

Пожари в Испания отнеха живота на 3 души това лято

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

Свят Преди 5 часа

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Любопитно Преди 5 часа

"Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства"

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Принц Уилям ненавиждал чичо си, защото бил груб с Кейт

Edna.bg

Анистън за развода с Брад Пит: Беше ужасно

Edna.bg

Бивш национал попиля Исак: Отвратителен егоист

Gong.bg

Байерн продължава да работи по трансфер на Волтемаде

Gong.bg

Бурен вятър по морето носи силно вълнение в петък

Nova.bg

Тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни в "Слънчев бряг" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg