САЩ отпуска на Украйна нов пакет от помощи

С АЩ обявиха днес нов пакет от оръжия и оборудване на стойност 275 млн. долара за Украйна, за да й помогне да отблъсне нападението на Русия близо до Харков, съобщи Държавният департамент, предаде Ройтерс.

🇺🇸🇺🇦 | The US officially announced a new, $275 million-worth military aid package for Ukraine.



The package includes ammunition for M142 HIMARS/M270 MLRS, 155mm and 105mm artillery rounds, Javelin and AT-4 anti-armor systems, precision aerial munitions and more.… pic.twitter.com/OU0zrxJNas