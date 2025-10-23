САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

А мериканският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви снощи нов удар срещу кораб в Тихия океан, при който според него са убити трима души, обвинявани в "тероризъм, свързан с наркотрафик", в рамките на спорната военна кампания на администрацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

(Във видеото: САЩ унищожиха плавателен съд с наркотрафиканти в международни води)

"За пореден път, вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан", заяви Хегсет в профила си в "Екс".

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

Били са убити "трима наркотерористи" на борда на кораба, който се е намирал "в международни води", добави той, повтаряйки терминологията на Доналд Тръмп в неговата обявена борба срещу трафика на наркотици.

С това жертвите на ударите на САЩ през последните два дни достигнаха петима души. Вашингтон отправи и заплахи срещу Богота, като Тръмп определи колумбийския президент Густаво Петро като "наркобарон", припомня АФП.

Борбата на Съединените щати срещу наркотрафика в Латинска Америка навлезе в по-напрегната фаза през последните месеци, след като американските военноморски сили засилиха операциите си срещу предполагаеми наркоканали в Карибско море и Тихия океан. Вашингтон твърди, че тези действия са насочени срещу „наркотерористични структури“, които пренасят наркотици към САЩ.

Наскоро серия от подобни операции предизвика напрежение между САЩ и Колумбия – дългогодишен съюзник на Вашингтон в борбата с наркотрафика. През септември колумбийският президент Густаво Петро обвини американските сили в нарушение на суверенитета на страната, след като при военна операция в Карибско море бе убит рибарят Алехандро Каранса. Петро заяви, че Каранса не е имал връзка с наркотрафика и определи действията на САЩ като „неприемливи“.

Според американски източници, операцията е била насочена срещу плавателен съд, за който е имало съмнения, че участва в трафик на наркотици. Съединените щати твърдят, че подобни удари са част от по-широка кампания за прекъсване на каналите за контрабанда на наркотици от Южна Америка към Северна Америка.

След инцидента колумбийското правителство отзова посланика си във Вашингтон за консултации – ход, който подчерта задълбочаващото се напрежение между двете държави.

Въпреки дипломатическата криза, САЩ заявиха, че ще продължат операциите си срещу международните наркокартели, докато трафикът на наркотици представлява заплаха за американската национална сигурност. Колумбия, от своя страна, настоява за повече прозрачност и съгласуваност при провеждането на подобни мисии в нейното морско пространство.