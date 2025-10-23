Свят

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

Били са убити "трима наркотерористи" на борда на кораба

23 октомври 2025, 09:09
Английски съдия: Бум на млади българи, вербувани за наркотици на Острова

Английски съдия: Бум на млади българи, вербувани за наркотици на Острова
Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?

Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?
Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании
Наградиха със

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия
Зеленски: Предложението на Тръмп е

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"
Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"
Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България
Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

А мериканският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви снощи нов удар срещу кораб в Тихия океан, при който според него са убити трима души, обвинявани в "тероризъм, свързан с наркотрафик", в рамките на спорната военна кампания на администрацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

(Във видеото: САЩ унищожиха плавателен съд с наркотрафиканти в международни води)

"За пореден път, вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан", заяви Хегсет в профила си в "Екс". 

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

Били са убити "трима наркотерористи" на борда на кораба, който се е намирал "в международни води", добави той, повтаряйки терминологията на Доналд Тръмп в неговата обявена борба срещу трафика на наркотици.

С това жертвите на ударите на САЩ през последните два дни достигнаха петима души. Вашингтон отправи и заплахи срещу Богота, като Тръмп определи колумбийския президент Густаво Петро като "наркобарон", припомня АФП.

Борбата на Съединените щати срещу наркотрафика в Латинска Америка навлезе в по-напрегната фаза през последните месеци, след като американските военноморски сили засилиха операциите си срещу предполагаеми наркоканали в Карибско море и Тихия океан. Вашингтон твърди, че тези действия са насочени срещу „наркотерористични структури“, които пренасят наркотици към САЩ.

Наскоро серия от подобни операции предизвика напрежение между САЩ и Колумбия – дългогодишен съюзник на Вашингтон в борбата с наркотрафика. През септември колумбийският президент Густаво Петро обвини американските сили в нарушение на суверенитета на страната, след като при военна операция в Карибско море бе убит рибарят Алехандро Каранса. Петро заяви, че Каранса не е имал връзка с наркотрафика и определи действията на САЩ като „неприемливи“.

Според американски източници, операцията е била насочена срещу плавателен съд, за който е имало съмнения, че участва в трафик на наркотици. Съединените щати твърдят, че подобни удари са част от по-широка кампания за прекъсване на каналите за контрабанда на наркотици от Южна Америка към Северна Америка.

След инцидента колумбийското правителство отзова посланика си във Вашингтон за консултации – ход, който подчерта задълбочаващото се напрежение между двете държави.

Въпреки дипломатическата криза, САЩ заявиха, че ще продължат операциите си срещу международните наркокартели, докато трафикът на наркотици представлява заплаха за американската национална сигурност. Колумбия, от своя страна, настоява за повече прозрачност и съгласуваност при провеждането на подобни мисии в нейното морско пространство.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Американски удар Наркотрафик Тероризъм Доналд Тръмп Пийт Хегсет Тихи океан Военна кампания Международни води Колумбия Густаво Петро
Последвайте ни

По темата

Два трамвая се удариха на гара

Два трамвая се удариха на гара "Подуяне" в София (СНИМКИ)

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, ударена е детска градина

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, ударена е детска градина

Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Volkswagen спира производството на Golf заради недостига на чипове

Volkswagen спира производството на Golf заради недостига на чипове

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Путин не беше &quot;нито честен, нито откровен&quot; с Тръмп</p>

Скот Бесънт: Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Тръмп

Свят Преди 3 минути

Американският президент е "разочарован от настоящото състояние на преговорите" за войната в Украйна

<p>Смъртни заплахи срещу Никола Саркози в затвора</p>

Смъртни заплахи срещу Никола Саркози в затвора

Свят Преди 31 минути

По случая е започнало разследване

Японското ходене: Лесният начин да подобрите здравето и сърцето си

Японското ходене: Лесният начин да подобрите здравето и сърцето си

Свят Преди 1 час

Възрастни хора, практикували японско ходене в продължение на пет месеца, демонстрирали подобрения в кръвното налягане в покой

<p>Гледат на втора инстанция изменението на мярката на&nbsp;Никола Барбутов</p>

Гледат на втора инстанция изменението на мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 1 час

Той е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи

<p>Зеленски ще присъства на срещата на Европейския съвет в Брюксел</p>

Европейският съвет обсъжда укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна

Свят Преди 2 часа

От българска страна в срещата ще участва премиерът Росен Желязков

Рядко явление: Червени светкавици и Млечният път озариха небето

Рядко явление: Червени светкавици и Млечният път озариха небето

Свят Преди 2 часа

"Не можехме да повярваме – имаше много викове, крясъци и всякакви емоции в тъмното“

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

Свят Преди 2 часа

Новите правила въвеждат и допълнителни изисквания за курсистите в автошколите

До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 6° и 25°

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Технологии Преди 3 часа

В сравнение с настоящите най-бързи суперкомпютри

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 9 часа

Това се случи по време на новата седмична мисия, озаглавена “Апокалипсис”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Борбеният Траян изведе Лечителите до категорична победа

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Свят Преди 10 часа

Думите на Шикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Пакетът включва забрана за внос на втечнен природен газ от Русия до 2027 г.

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес"

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

България Преди 12 часа

При гласуването 10 народни представители бяха "за", един - "против" и четирима се въздържаха

Картата за градския транспорт в София става дигитална

Картата за градския транспорт в София става дигитална

България Преди 12 часа

Според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Страстно дива: Памела Андерсън и най-бурната връзка в живота й

Edna.bg

Лесен психологически трик, с който ще получавате това, което искате

Edna.bg

Предлагат нова идея за намаляване на чужденците в отборите

Gong.bg

Изненадваща раздяла в Левски

Gong.bg

Доналд Тръмп отмени срещата с Путин

Nova.bg

Тройното убийство в Люляково: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Nova.bg